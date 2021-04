„Riesenfrechheit“: Hausärzte kritisieren Impfstoff-Verteilung im Raum Neuburg

Plus Endlich dürfen auch Hausärzte Patienten impfen. Doch auf die Praxen kommt ein enormer organisatorischer Aufwand zu. Viele fühlen sich von der Regierung alleine gelassen. Besonders die Verteilung der Dosen sorgt für Unmut.

Wer dieser Tage bei einer Hausarztpraxis anruft, hat nicht selten das gleichmäßige schnelle Tuten im Ohr: besetzt. Kommt man dann durch und fragt, wie es denn so laufe mit den Impfungen hört man Sätze wie „Land unter“ oder eine Mischung aus Seufzer und müdem Lachen.

Aufnahme in die Impflisten, Einteilung nach Priorisierung, Termine koordinieren und mit den Patienten abklären, wöchentliche Bestellungen und das alles immer kurzfristig angepasst daran, wie viel Impfdosen denn tatsächlich vorhanden sind: All diese Aufgaben kommen zum täglichen Praxisbetrieb hinzu.

„Der Mehraufwand für uns Ärzte ist verhältnismäßig gut zu stemmen mit Patientenaufklärung und Impfgesprächen“, sagt Mattias Fischer-Stabauer, Corona-koordinierender Arzt für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. „Aber mein Team, das mit der gesamten Organisation betraut ist, läuft auf dem Zahnfleisch.“ Und er geht noch weiter: „Hier droht mir die Stimmung zu kippen, und es ist ganz schwer da gegenzusteuern.“

Neuburg: Viele wollen sich in der Hausarztpraxis impfen lassen

36 Dosen hatte die Praxis von Mattias Fischer-Stabauer in Neuburg in dieser Woche zur Verfügung. Die Nachfrage ist allerdings um ein Vielfaches höher. Innerhalb weniger Tage ist hier die Liste der Impfwilligen auf drei- bis vierhundert Personen angewachsen. Tendenz steigend.

Auch in der Hausarztpraxis von Sebastian Zitzmann in Burgheim ist die Nachfrage sehr hoch – ebenso wie die Verunsicherung. Das Zulassungschaos des Vakzins vom britisch-schwedischen Hersteller AstraZeneca hat das Vertrauen in der Bevölkerung beschädigt. „Es gibt einen nicht unerheblichen Prozentsatz an Menschen, die sich nur mit dem Vakzin des Herstellers Biontech impfen lassen möchten“, sagt Zitzmann. Ähnliches berichtet auch Fischer-Stabauer. Aktuell ist das auch der Impfstoff, der den Hausärzten in Neuburg zur Verfügung steht. Noch. Denn das soll sich ändern. Künftig sollen die Hausärzte verstärkt AstraZeneca geliefert bekommen, die Impfzentren dagegen werden mit den Dosen von Moderna und Biontech beliefert. „Jetzt an die Arztpraxen nur noch diesen Impfstoff auszuliefern und alle anderen in die Impfzentren zu geben, ist von der Politik – gelinde gesagt – eine Riesenfrechheit“, sagt Fischer-Stabauer.

Arzt aus Ingolstadt schreibt offener Brief an Söder und Holetschek

Er ist mit dieser Kritik nicht alleine: „Eigentlich müsste man alle bayerischen Hausärzte auffordern, die Verimpfung des Impfstoffs von AstraZeneca grundsätzlich zu verweigern, solange, bis auch die Impfzentren gezwungen werden, diesen Corona-Impfstoff zu verwenden.“ Mit diesem Satz beginnt ein offener Brief des Ärztlichen Leiters der Hausarztzentren Ingolstadt, Anton Böhm. Adressiert ist das Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Böhm betont weiter, es gehe dabei nicht darum, dass AstraZeneca kein guter und wirkungsvoller Impfstoff im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei. „Diesen übrig gebliebenen und schlecht geredeten Impfstoff nun allein den Hausärzten aufzudrängen und damit die Diskussionen unter Ausnutzung unserer guten Arzt-Patienten-Beziehung in die bayerischen Praxen zu verlagern, ist bereits der zweite Affront der bayerischen Politikerelite“, schreibt Böhm. Der erste Affront sei gewesen, dass die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen von der bisherigen Impfkampagne ausgeschlossen gewesen seien.

Auch Uli Kurutz, Sprecher der Hausärzte in Neuburg-Schrobenhausen blickt besorgt auf die Situation. „Es ist eine desaströse Lage, in die wir durch das Hin und Her mit AstraZeneca geraten sind“, sagt der Mediziner. Er selbst nimmt sich viel Zeit, um auszuwählen, welcher seiner Patienten zuerst geimpft wird. „Das ist keine leichte Aufgabe.“ Hinzu komme, dass aktuell kaum Informationen darüber vorhanden sind, wann wie viele Dosen zur Verfügung stehen. Von über 300 Impfwilligen in seiner Praxis seien vielleicht 20 bereit, die AstraZeneca-Impfung zu nehmen.

Viele Praxen in Neuburg und dem Umland planen Impfsprechstunden

„Wir sind zwar in der Lage, Patienten argumentativ zu begegnen und gegebenenfalls auch zu überzeugen. Das ist aber enorm zeitaufwändig und geht immer nur im Einzelgespräch“, sagt Fischer-Stabauer. Und das sei kaum zu stemmen.

Um den zusätzlichen Aufwand im Praxisalltag abzubilden, fallen in einigen Praxen Sprechstunden weg. So auch bei Mattias Fischer-Stabauer. „Wir impfen donnerstags in der Sprechstunde und teilweise am eigentlich freien Mittwoch“, so der Mediziner. Auch in anderen Praxen sind Impfsprechstunden geplant.

Trotz des erheblichen Mehraufwandes betonen sowohl Fischer-Stabauer als auch Sebastian Zitzmann, dass sich impfwillige Patienten in ihrer Hausarztpraxis anmelden sollten. „Vor allem Personen über 60 sollten sich melden und Menschen mit Vorerkrankungen“, sagt Zitzmann. Auch wenn aktuell noch viel Geduld gefragt sei, ist Zitzmann optimistisch, dass innerhalb der kommenden drei Monate sehr viele Menschen den Impfschutz erhalten werden. Bis dahin liegt vor dem Personal in den Arztpraxen noch ein organisatorischer Kraftakt.

