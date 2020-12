15:00 Uhr

Rückblick auf das Krisenjahr 2020: Das war der März im Raum Neuburg

Homeschooling: Am 16. März wurden in Bayern alle Schulen und Kitas geschlossen.

Plus Der März beginnt 2020 wie jeder andere Monat im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch mit jedem Tag spitzt sich die Lage zu – bis zum Lockdown am 21. März. Eine Chronik.

Von Claudia Stegmann

Zum Jahreswechsel blickt die Redaktion der Neuburger Rundschau zurück: Was geschah 2020? Was beschäftigte uns im Jahr der Pandemie? Wen betrauerten wir, wem dankten wir, welche Dinge hielten uns in Atem? Hier Teil drei unseres Rückblicks, der März:

Jahresrückblick 2020 im Raum Neuburg: Das war Thema im März des Krisenjahres

Kunst : Der März beginnt in Neuburg kulturell: Zwei Ausstellungen mit Werken des Pop-Art-Künstlers James Rizzi und des Neuburger Fotografen Max Julius Sayle werden eröffnet.

: Der März beginnt in Neuburg kulturell: Zwei Ausstellungen mit Werken des Pop-Art-Künstlers und des Neuburger Fotografen werden eröffnet. Todestag : Am 1. März 1970 starb der Steckenreiter-Komponist und Namensgeber der Neuburger Realschule, Paul Winter . An seinem 50. Todestag wird ihm gedacht.

: Am 1. März 1970 starb der Steckenreiter-Komponist und Namensgeber der Neuburger Realschule, . An seinem 50. Todestag wird ihm gedacht. Geburtstag : Am 3. März feiert Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck seinen 60. Geburtstag. Im Rathaus gratulieren politische Weggefährten, Gemeindebürger und Kollegen.

: Am 3. März feiert Bürgermeister seinen 60. Geburtstag. Im Rathaus gratulieren politische Weggefährten, Gemeindebürger und Kollegen. Starkbierfest : Im Jahr der Kommunalwahl ist es besonders schön, Politiker zu derblecken. Noch wird gefeiert, wie etwa in Burgheim , Bertoldsheim , Illdorf, Rohrenfels oder Neuburg.

: Im Jahr der ist es besonders schön, Politiker zu derblecken. Noch wird gefeiert, wie etwa in , , Illdorf, oder Neuburg. Corona : Erste Auswirkungen machen sich im Landkreis bemerkbar. Schülerfahrten ins Ausland werden abgesagt, Veranstaltungen verschoben.

: Erste Auswirkungen machen sich im bemerkbar. Schülerfahrten ins Ausland werden abgesagt, Veranstaltungen verschoben. Wiedereröffnung : Nachdem ein Mann mit 1,2 Promille im Februar in den Ausstellungsraum der Musikschule in Neuburg gefahren war, kann die Schule im März wieder öffnen.

: Nachdem ein Mann mit 1,2 Promille im Februar in den Ausstellungsraum der Musikschule in Neuburg gefahren war, kann die im März wieder öffnen. Königin: Kathrin Gerhard aus Neuburg wird zur Weißbierkönigin gekürt. Eigentlich sollte sie ein Jahr lang die Volksfeste in der Region besuchen. Dazu kommt es allerdings nicht.

An vielen Messeständen konnten sich Besucher von "Gesund und Aktiv" etwas gutes tun. Hier ein Bild aus einem früheren Jahr. Bild: Manfred Dittenhofer (Archiv)

Heimatverein Ehekirchen : Roman Huber löst Georg Zett nach 23 Jahren als Vorsitzender beim Heimatverein Ehekirchen ab.



Roman Huber löst nach 23 Jahren als Vorsitzender beim Heimatverein ab. Messe : Am 7./8. März findet in der Parkhalle in Neuburg die Gesund und Aktiv-Messe statt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt noch coronafrei. In Ingolstadt , Donau-Ries und Aichach-Friedberg sind dagegen bereits erste Coronafälle gemeldet.

: Am 7./8. März findet in der Parkhalle in Neuburg die Gesund und Aktiv-Messe statt. Zu diesem Zeitpunkt sind die und noch coronafrei. In , und sind dagegen bereits erste gemeldet. Sozialer Wohnungsbau: Am Siedlerweg in Feldkirchen ist Baubeginn für ein 27-Parteien-Haus mit sozial verträglichen Mieten.

Am Siedlerweg in ist Baubeginn für ein 27-Parteien-Haus mit sozial verträglichen Mieten. Solarpark : Bei Berg im Gau baut die Ingolstädter Anumar GmbH nach langer Hängepartie auf 140 Hektar das größte Freiland-Solarkraftwerk in Bayern . Im März ist Baubeginn.

: Bei Berg im Gau baut die Ingolstädter nach langer Hängepartie auf 140 Hektar das größte Freiland-Solarkraftwerk in . Im März ist Baubeginn. Mitfahrgelegenheit : Im März wird das Mitfahrerbankerl in Sehensand aufgebaut. Initiiert hat es Fritz Goschenhofer.

: Im März wird das Mitfahrerbankerl in Sehensand aufgebaut. Initiiert hat es Fritz Goschenhofer. Schulschließungen : Am 16. März werden in Bayern alle Schulen und Kitas geschlossen – zunächst bis zu den Osterferien, heißt es.

: Am 16. März werden in alle Schulen und Kitas geschlossen – zunächst bis zu den Osterferien, heißt es. Kommunalwahl : Am 15. März werden in Bayern Bürgermeister und Landräte gewählt. In Neuburg-Schrobenhausen fällt die Landratswahl aus, weil sie mit dem Einzug von Roland Weigert in den Landtag vorgezogen werden musste. In Neuburg erhält Amtsinhaber Bernhard Gmehling im ersten Wahldurchgang nur 45,6 Prozent der Wählerstimmen. Damit steht eine Stichwahl mit Gerhard Schoder von den Grünen an. Auch in Schrobenhausen ( Karlheinz Stephan vs. Harald Reisner ) und Ingolstadt ( Christian Lösel vs. Christian Scharpf ) kommt es zu Stichwahlen, bei der am Ende beide Amtsinhaber als Verlierer herausgehen werden. In Karlshuld wird Michael Lederer neu ins Amt gewählt.

Im März wurden die ersten Coronafälle aus dem Landkreis bekannt

Corona : Am Wochenende des 14./15. März werden die ersten Coronafälle des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen bestätigt. Die drei Personen kommen aus Neuburg, Schrobenhausen und Oberhausen .

: Am Wochenende des 14./15. März werden die ersten des bestätigt. Die drei Personen kommen aus Neuburg, und . Erinnerung : Am 15. März wäre Alt-Landrat Richard Keßler 80 Jahre alt geworden. An seinem Grab findet eine Gedenkfeier statt.

: Am 15. März wäre Alt-Landrat 80 Jahre alt geworden. An seinem Grab findet eine Gedenkfeier statt. Katastrophenfall : Am 16. März wird in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen. Auch im Landkreis müssen alle Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, geschlossen werden. Betroffen davon sind Bars, Kinos, Tanz- und Musikschulen. Gaststätten dürfen nur noch eingeschränkt öffnen.

: Am 16. März wird in der Katastrophenfall ausgerufen. Auch im müssen alle Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, geschlossen werden. Betroffen davon sind Bars, Kinos, Tanz- und Musikschulen. Gaststätten dürfen nur noch eingeschränkt öffnen. Lockdown : Ab dem 21. März gelten in ganz Bayern Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung ist nur noch wegen triftiger Gründe gestattet. Gastronomiebetriebe müssen schließen. Nur noch Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen dürfen geöffnet haben. Ansonsten fährt das öffentliche Leben komplett herunter. Ein ganzes Land ist im Stillstand.

: Ab dem 21. März gelten in ganz Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung ist nur noch wegen triftiger Gründe gestattet. Gastronomiebetriebe müssen schließen. Nur noch Lebensmittelläden, und Tankstellen dürfen geöffnet haben. Ansonsten fährt das öffentliche Leben komplett herunter. Ein ganzes Land ist im Stillstand. Stichwahl : Bei der Stichwahl in Neuburg kann sich Amtsinhaber Bernhard Gmehling durchsetzen. Weil am Wahlsonntag nicht alle Stimmen ausgezählt werden konnten (die Briefwahlunterlagen, die erst am Sonntag eingingen, wurden coronabedingt erst am Montag geöffnet), lag am Sonntag nur ein vorläufiges Ergebnis vor, das allerdings reichte: Mit 59,1 Prozent lag er uneinholbar vor seinem Herausforderer Gerhard Schoder von den Grünen. Das amtliche Endergebnis lautete schließlich 58,8 zu 41,2 Prozent. Einen Amtswechsel gab es dagegen in Ingolstadt und Schrobenhausen : Christian Scharpf löst Amtsinhaber Christian Lösel ab (59,8 zu 40,2 Prozent) und Harald Reisner fegt im wahrsten Sinne des Wortes mit 80,2 Prozent der Wählerstimmen Amtsinhaber Karlheinz Stephan weg.

Hier finden Sie die anderen Teile unseres Rückblicks:

Themen folgen