09:11 Uhr

Tödlicher Unfall am Nordbahnhof: Jugendliche kommen der Stromleitung zu nahe

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagabend am Nordbahnhof in Ingolstadt ereignet.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagabend am Nordbahnhof in Ingolstadt ereignet. Ein junger Mensch ist dabei an einem Stromschlag gestorben, ein weiterer wurde verletzt. Noch immer ist unklar, wie sich das Unglück genau ereignet hat.

Ein tragischer Unfall hat sich am Montagabend am Nordbahnhof in Ingolstadt ereignet. Ein junger Mensch ist dabei von einem Stromschlag getötet wurden, ein weiterer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Noch immer ist den Ermittlern nicht klar, wie sich der Unfall genau zugetragen hat.

Tödlicher Unfall am Nordbahnhof Ingolstadt: Zwei Jugendliche sind der Stromleitung zu nahe gekommen, ein junger Mensch starb. Bild: Heinz Reiß

Die Jugendlichen hatten sich zu nahe an den Stromleitungen am Nordbahnhof aufgehalten

Die Jugendlichen hatten sich nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei zu nah an einer stromführenden Leitung aufgehalten, als es zu dem Unglück kam. Die genaueren Umstände des Unfallhergangs und warum sich die Jugendlichen so nah an dem Zug aufhielten, werden erst die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt klären können.

Ein tragischer Unfall hat sich am Nordbahnhof in Ingolstadt ereignet. Ein junger Mensch starb durch einen Stromschlag. Bild: Heinz Reiß

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Der Nordbahnhof in Ingolstadt war zeitweise gesperrt

Das Unglück ist gegen 18.50 Uhr passiert. Vorübergehend war der gesamte Gleisbereich am Nordbahnhof bis etwa 21 Uhr gesperrt. Neben zahlreichen Kräften von Feuerwehr, Polizei, DB Cargo AG und Rettungsdienst war auch ein Polizeihubschrauber zur Absuche der Gleise im Einsatz.

Die Kripo Ingolstadt warnt vor einem unbefugten Aufenthalt auf Gleisen

Die Kriminalpolizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem unbefugten Aufenthalt an Gleisen und Zügen. Die Volt-Zahl der dort stromführenden Leitungen kann sich im fünfstelligen Bereich bewegen, der einer Haushalts-Steckdose im Vergleich dazu im niedrigen dreistelligen. Schon in die Nähe einer solchen Starkstromleitung zu kommen, ist lebensgefährlich, da der Strom auch durch die Luft überspringen kann.Die Kripo Ingolstadt ermittelt zum tödlichen Unfall. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen