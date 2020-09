18:00 Uhr

Wegen Baustellen: Droht Neuburg das nächste Verkehrschaos?

Plus Zu den jüngsten und noch bestehenden Sperrungen in und um Neuburg kommt jetzt noch eine dazu. Knapp zwei Wochen wird nun die Staatsstraße zwischen Zeller Kreuzung und Audi-Kreisel dicht gemacht. Was das bedeutet.

Von Manfred Rinke

Der Verkehr in und um Neuburg bleibt zurzeit eine spannende Geschichte. Nach den Total- und halbseitigen Sperrungen auf dem Abschnitt zwischen Grünauer-Kreisverkehr über die Bergheimer Brücke bis zum Bergheimer Kreisel sowie Sperrungen auf der Grünauer Straße Richtung Neuburg, kommt es nun zur nächsten Totalsperre. Ab Montag, 14. September, wird der Abschnitt zwischen Zeller Kreuzung und Audi-Kreisel wegen Asphaltierungsarbeiten knapp zwei Wochen bis zum 25. September dicht gemacht. Da werden unangenehme Erinnerungen geweckt.

Denn erst vor rund zwei Jahren sorgte die Sperrung des Bundesstraßenabschnitts zwischen Weichering und der Zeller Kreuzung auch für ein Verkehrschaos in Maxweiler, dem östlichsten Stadtteil Neuburgs. Autoschlangen und Stattelzüge quälten und zwängten sich durch die enge Allee zwischen Maxweiler über Gut Rohrenfeld zum Anschluss an die Staatsstraße beim Audi-Kreisel. Das Ende vom Lied war, dass die Straße durch die Allee und Maxweiler kaputt war. Sie wurde mittlerweile neu asphaltiert.

Die Umleitung führt über die Alarmstraße zwischen Fliegerhorst und Audi in Neuburg

Wie das Staatliche Bauamt in Ingolstadt mitteilt, führt die offizielle Umleitung für die Sperrung zwischen Zeller Kreuzung und Audi-Kreisel, der in der Bauphase befahrbar bleibt, über die Alarmstraße. Das bedeutet, dass von Ingolstadt kommender Verkehr, der Richtung Grünau oder Bergheim will, etwa 500 Meter nach der Zeller Kreuzung nach rechts in Richtung Zieglers Golfclub auf die Brücke geleitet wird. Oben angekommen, geht es dann an der Abzweigung nach links auf die Alarmstraße wieder Richtung Audi-Kreisel. Gleichzeitig wird von Richtung Neuburg kommender Verkehr auf der Bundesstraße bei der Einfahrt zum Fliegerhorst auf die Alarmstraße geleitet. Umleitungstreffpunkt der östlichen und westlichen Verkehrsströme ist kurz darauf die Brücke.

„Worst Case wäre es, wenn sich der Linksabbieger-Verkehr auf der Brücke wegen viel Verkehr aus dem Westen zurück auf die Bundesstraße stauen würde“, erklärt Uwe Beßle vom Staatlichen Bauamt. Dann nämlich wäre man gezwungen, den Verkehr durch Neuburg und dort über die Donauwörther- und Luitpoldstraße durch die Innenstadt umzuleiten. Da wäre in diesem schlimmsten Fall zu Stoßzeiten wie Schulbeginn oder abendlicher Berufsverkehr ein Verkehrschaos in Neuburg zu erwarten.

Es gibt eine Tonnagenbeschränkung von Maxweiler bis zum Audi-Kreisel. In der Ortschaft und entlang der Allee wurde die Straße erst neu asphaltiert. Bild: Manfred Rinke

Das befürchten auch wieder die Bürger im kleinen Ortsteil Maxweiler, weil die kürzeste – nicht schnellste – Verbindung aus Ingolstadt kommend über ihre Ortschaft und die Allee zum Audi-Kreisel führt. Es gibt zwar bereits eine Tonnagenbeschränkung für diesen Abschnitt. Doch die gab es auch schon vor zwei Jahren, als die B16 zwischen Maxweiler und Zeller Kreuzung gesperrt war. Viele, vor allem ausländische Lkw-Fahrer, folgten damals einfach ihrem Navigationsgerät, das ihnen die kürzeste Umleitung anzeigte, und beachteten das Durchfahrtsverbot erst gar nicht.

Die Polizei soll die Allee zwischen Maxweiler und dem Audi-Kreisel stärker kontrollieren

Um eine ähnliche Situation dieses Mal zu vermeiden, hat sich die Stadt, wie Bürgermeister Johann Habermeyer erklärt, bereits mit der Polizei in Neuburg kurzgeschlossen. „Unsere Bitte ist es, dass es gerade in der Startphase mehr Kontrollen gibt, um Vergehen von Lkw-Fahrern zu ahnden“, erläutert er. Außerdem wird die Stadt vor Beginn der Umleitung noch eine Bestandsaufnahme des Straßenzustandes machen. „Damit wir, wenn wieder etwas kaputtgehen sollte, nicht auf den Kosten sitzen bleiben“, sagt der erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Auf mehr Durchfahrtsverkehr während der Sperrung vor ihrer Ortschaft kann sich möglicherweise auch der Stadtteil Bruck einstellen. Von dort aus sind während der zwei Wochen zudem die beiden Ausfahrten auf die Staatsstraße zwischen Zeller Kreuzung und Audi-Kreisel gesperrt. Der Radweg in diesem Abschnitt bleibt im Übrigen befahrbar.

