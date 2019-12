vor 39 Min.

Wintereinbruch macht Autofahrern zu schaffen

Nicht nur zu Unfällen mussten die Beamten am Wochenende ausrücken, es gab auch Streitereien und Diebstähle

Der erste Schnee ist gefallen – und hat gleich einmal für einige Unfälle auf den Straßen im Landkreis gesorgt. Insgesamt vier Mal musste die Polizei wegen Schnee und Glatteis am vergangenen Freitag ausrücken, und zwar in Neuburg und Weichering. Aber auch sonst gestaltete sich das Wochenende recht arbeitsreich für die Polizei.

Im Müller-Gnadenegg-Weg ist es gegen 12 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Sachschaden belief sich dabei auf 2000 Euro. Nur fünf Minuten später verletzte sich ein Radfahrer im Schleifmühlweg schwer, als er von einem Autofahrer überholt wurde. Der Radler trug keinen Helm und kam verletzt ins Krankenhaus. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bergen und Neuburg rutschte ein Sattelzug in den Graben und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Er musste aus dem Graben gezogen werden. In Weichering auf der B16 kam ein Autofahrer beim Überholen wegen der Glätte ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Zwischen Donnerstag und Freitag ist in Neuburg an der Bahnhofstraße ein abgesperrtes Damen-Mountainbike gestohlen worden. Es war vor dem Schwesternwohnheim abgestellt. Zeugen sollen sich unter der Nummer 08431/6711-0 bei der Polizei melden.

Nicht nur Eis und Schnee waren schuld an Unfällen, sondern auch Unachtsamkeit. So krachte es am Freitag gegen 15.20 Uhr in der Ostendstraße/Rohrenfelder Straße, weil ein Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt nicht beachtet hatte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 6500 Euro. Erneut hat es dann am Freitagabend um kurz vor 18 Uhr einen Unfall gegeben. Zwischen Neuburg und Nassenfels wollte eine Autofahrerin beim Abzweigen nach Bergen nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurden beide Fahrer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Ried war mit rund zehn Einsatzkräften vor Ort. Bereits am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr musste die Polizei zu einem Vorfahrts-Unfall ausrücken. „Am Ruschberg“ waren zwei Autos zusammengestoßen, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurden niemand, die Fahrer ließen sich jedoch im Neuburger Krankenhaus untersuchen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Eine Autofahrerin übersah, als sie von Egweil kommend auf die Staatsstraße in Bergheim auffahren wollte, am Freitag gegen 7.45 Uhr ein Auto, das auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Schaden beträgt rund 4500 Euro. Als eine Autofahrerin am Freitagmittag in Grasheim an der Schrobenhausener Straße abbiegen wollte, kam sie von der Straße ab und fuhr gegen einen Stromkasten. Deshalb hatte eine Anwohnerin kurzzeitig keinen Strom mehr. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Am Samstagabend gegen 18.15 Uhr war eine 25-Jährige aus Neuburg mit ihrem Auto auf der B16 von Oberhausen in Richtung Ingolstadt unterwegs. Im Bereich der Baustelle wollte sie laut Polizei nach links in den Südpark abbiegen. Dabei übersah sie allerdings das entgegenkommenden Auto einer 18-Jährigen aus Oberhausen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Beim Parken beschädigte die unbekannte Fahrerin eines Ford Fiesta den Skoda einer Autofahrerin. Der Unfall hat sich am Freitag gegen 18 Uhr in der Hechtenstraße ereignet. Bereits am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter das Auto einer Frau, das am Oswaldplatz abgestellt war, an der Hinterseite beschädigt. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Nummer 08431/6711-0.

In einem Lokal an der Oskar-Wittmann-Straße war eine Frau am Samstag gegen 2.45 Uhr bei einem Streit von zwei angetrunkenen Männern leicht verletzt worden. Während die Polizei vor Ort war, störte eine andere, ebenfalls alkoholisierte Person, die Anzeigenaufnahme. Sie kam im Anschluss in Gewahrsam.

Ein Zeuge konnte am Samstag gegen 16.25 Uhr beobachten, wie mehrere Jugendliche am Neuburger Donauufer eine Fensterscheibe an einem Gartenhaus einwarfen. Drei Personen konnte der Zeuge festhalten, zwei flüchteten auf ihren Fahrrädern. Einer fuhr mit einem orangen, der andere mit einem schwarz/grünen Fahrrad davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer: 08431/6711-0 entgegen.

Eine 17-Jährige wurde am Samstagabend in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vermisst. Als die Polizei noch im Krankenhaus auf sie traf, versuchte sie zu flüchten und trat nach den Beamten. Außerdem entriss sie den Polizeibeamten ein Funkgerät und schleuderte es auf den Boden. Als der Jugendlichen Handfesseln angelegt werden sollten, widersetzte sie sich erneut und beleidigte die Polizisten. Die Beamten blieben unverletzt, die 17-Jährige kam zurück in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. (nr)

