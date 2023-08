Aquaplaning führt zu Unfällen auf der Autobahn A9

Wegen des starken Regens haben sich am Montag zwei Aquaplaning-Unfälle auf der Autobahn A9 ereignet. Drei Personen wurden verletzt

Auf der A9 haben sich in der Region Ingolstadt am Montag zwei Unfälle ereignet, deren Ursache der starke Regen zu der Zeit war.

Ein Monteur aus Bischofswiesen hat bei Lenting die Kontrolle über seinen Sprinter verloren

Zum ersten Mal hat es gegen 7.25 Uhr bei Lenting gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 45-jähriger Monteur aus Bischofswiesen zusammen mit seinem 30-jährigen Beifahrer in einem Sprinter in Richtung Nürnberg unterwegs. Als der Fahrer einen Lastwagen überholen wollte, verlor er wegen des Regens und der zu hohen Geschwindigkeit beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schlussendlich kam der Sprinter an der Mittelleitplanke zum Stehen. Beide Insassen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 32.000 Euro.

Ein Niederländer hat auf der Autobahn bei Rohrbach einen Aquaplaning-Unfall verursacht

Weiter südlich, bei Rohrbach, gab es gegen 11.20 Uhr den nächsten Aquaplaning-Unfall. Ein 62-jähriger Niederländer war mit seiner Frau in Richtung München unterwegs. Weil er laut Polizei für das Wetter zu schnell unterwegs war, kam er ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Seine Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. (AZ)