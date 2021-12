Bergheim: Gensberger rudert nach impfkritischer Botschaft zurück

Plus Die Aussagen des Bergheimer Bürgermeisters zur Corona-Impfung zogen weite Kreise. Unter anderem steht eine Prüfung durch die Landesanwaltschaft im Raum. Gensberger selbst bereut seine Aussagen nun.

Es kommt nicht häufig vor, dass Weihnachtsglückwünsche in einem Gemeindeblatt so hohe Wellen schlagen. Tobias Gensberger hat mit seinen impfkritischen Aussagen aber weit über den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hinaus Aufsehen erregt.