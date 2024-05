Burgheim

18:30 Uhr

125 Jahre auf zwei Rädern: So feiert Burgheims Radfahrerverein sein großes Jubiläum

Plus Von 9. bis 12. Mai feiert der Radfahrerverein Burgheim sein 125-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Was dabei geboten ist und wie im damaligen Gasthaus Divora im Jahr 1899 alles begann.

Von Peter Maier

Die Wende zum 20. Jahrhundert war auch geprägt vom Gründergeist für Radfahrervereine. „Überlebt“ hat im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und dem weiteren Umland nur der Radfahrerverein 1899 Burgheim. Nach 125 Jahren kann man getrost behaupten, dass die Radler so lebendig sind, wie selten zuvor. Dies wird sich vom 9. bis 12. Mai beim Fest zum 125-jährigen Bestehen des Vereins zeigen. Höhepunkt wird der Korso (Umzug) am 12. Mai sein, wenn Radfahrervereine aus ganz Bayern ihre kreativen Ideen rund ums Fahrrad zeigen.

Gerne gesehen sind exotische Gefährte, wie dieses Tandem, beim Burgheimer Volksradfahren. Foto: Peter Maier

Am 1. Dezember 1899 trafen sich im damaligen Gasthaus Divora 13 begeistere Radler zur Gründungsversammlung. Vorbereitete Statuten wurden beraten und anschließend gewählt. Vorsitzender wurde der Kaufmann Simon Bauer, sein Stellvertreter der Burgheimer Posthalter Peter Paula. Die Aufnahmegebühr kostete eine Mark, der Monatsbeitrag zehn Pfennig. Den Zweck des Vereins, „die Pflege des Radfahrens und der Geselligkeit“, praktizierten die Radler erstmals am 12. Mai 1900 mit einer Radtour nach Unterhausen, eine weitere führte nach Mühlheim bei Mörnsheim und in den Folgejahren ging es nach Göggingen, Kelheim, Regensburg und München.

