Rufbus Rennertshofen fährt auch den Bahnhof Burgheim an

Von Claudia Stegmann

Der neue Fahrplan tritt allerdings erst in einem Jahr in Kraft. Dafür werden Fahrzeiten in den Abendstunden und an Sonntagen gestrichen.

Der Rufbus für den Raum Rennertshofen wird so gut angenommen, dass er nächstes Jahr um zwei zusätzliche Haltstellen ergänzt wird. Der Bus hält dann in Riedensheim und am Bahnhof Burgheim. Den Vorschlag hatte Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck gemacht und wurde nun im Kreisausschuss genehmigt. Bis es soweit ist, dauert es noch ein wenig. Der Vertrag mit den derzeitigen Fahrplänen läuft noch ein Jahr. Erst ab 1. Oktober 2024 werden dann die neuen Haltstellen angefahren. Rund 46.000 Euro bezahlt der Landkreis dafür, dass zuletzt monatlich im Schnitt 83 (im Zeitraum Oktober 2021 bis September 2022) und 154 Personen (Oktober 2022 bis September 2023) das Angebot in Anspruch genommen haben. Damit kostete dem Landkreis jede Fahrt etwa 40 bzw. 25 Euro. Rufbus Rennertshofen: Bahnhof Burgheim und Riedensheim werden ab Oktober 2024 angefahren Der Halt am Bahnhof Burgheim war ursprünglich nicht vorgesehen. Erst auf Hirschbecks Anregung hin waren die Kosten dafür ermittelt worden. Fast 30.000 Euro kostet der "Umweg" über den Bahnhof zusätzlich. Im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage einigten sich die Kreisausschuss-Mitglieder aber auf einen Kompromiss: Fahrzeiten an Sonn- und Feiertagen sowie nach 20 Uhr, die in der Vergangenheit ohnehin nur wenig angenommen worden waren, werden ab Herbst 2024 gestrichen. Das spart Geld, sodass die Mehrkosten durch den Stopp am Burgheimer Bahnhof auf 9000 Euro im Jahr schmelzen. Unter dieser Prämisse waren sich die Kreisräte einig, den zusätzlichen Halt anzubieten und nach drei Jahren zu entscheiden, ob die Nachfrage dafür hoch genug ist.

