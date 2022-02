Burgheim

19:00 Uhr

Thomas Bauch als Gemeinderat in Burgheim vereidigt

Plus Thomas Bauch hat als neues Mitglied im Burgheimer Marktgemeinderat den Amtseid abgelegt und die Nachfolge von Christian Peters angetreten. Bei der Feuerwehr gibt es auch einen Wechsel.

Von Katrin Kretzmann

Nun ist es offiziell: Thomas Bauch (FW) ist das neue Mitglied im Burgheimer Marktgemeinderat. In der jüngsten Sitzung am Mittwochabend wurde der 59-Jährige von Bürgermeister Michael Böhm (CSU/JBB) vereidigt. Wie bereits berichtet, tritt Bauch damit die Nachfolge von Christian Peters (FW) an, der aus persönlichen und beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Der Wechsel kam unerwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen