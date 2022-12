Ehekirchen

12:00 Uhr

Ehekirchen 2023: Kanalsanierung steht ganz oben auf der Liste

Plus Die Kläranlage ist zwar gebaut, doch die Abwasserbeseitigung ist weiterhin eines der großen Themen in der Gemeinde. Doch für 2023 steht noch viel mehr auf der To-do-Liste.

Von Katrin Kretzmann

Wenn Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch das nun fast abgelaufene Jahr 2022 Revue passieren lässt, dann kommt ihm dazu vor allem ein Wort in den Sinn: "herausfordernd". Der Krieg in der Ukraine, Energie- und Klimakrise sowie die explodierenden Preise in sämtlichen Bereichen haben auch in seiner Kommune deutliche Spuren hinterlassen. Dennoch gab es Erfolgsgeschichten zu verbuchen, wie der Rathauschef berichtet – und die To-do-Liste für das neue Jahr ist wieder prall gefüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

