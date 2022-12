Ehekirchen

vor 38 Min.

Das ist der finale Standort für den Waldkindergarten in Ehekirchen

Plus Die Gemeinde Ehekirchen bekommt einen Waldkindergarten, Träger wird der BRK-Kreisverband. So viel steht bereits fest. Nur beim bisher geplanten Standort bleibt es nicht.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Im Januar dieses Jahres schien das langwierige Hin und Her nun endlich ein Ende gefunden zu haben: Ein Standort für den geplanten Waldkindergarten in Ehekirchen war gefunden. Ein kleines Waldstück zwischen den Gemeindeteilen Haselbach und Schönesberg sollte die Kulisse für Zirkuswagen und Co. bieten. Vom Eigentümer der Fläche, den Bayerischen Staatsforsten, gab es keine Einwände und auch Behörden und Gemeinderat waren mit dem Standort einverstanden. Doch in den vergangenen Wochen kamen Bedenken auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen