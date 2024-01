Mehrere Glatteisunfälle in der Region

In der Region hat es mehrere Unfälle aufgrund der glatten Fahrbahn gegeben. Was wann wo passiert ist und wie hoch der Schaden ist.

In der Region 10 hat es am Mittwoch mehrere Glatteisunfälle gegeben, wie die Polizei berichtet:

Eine 36-jährige Autofahrerin war gegen 16.40 Uhr durch das Affenthal in Richtung Rapperszeller Kreisverkehr unterwegs. Bei ihrer Fahrt durch das Waldstück verlies die aus dem Landkreis Eichstätt stammende Frau kurzzeitig ihre eisfreie Spur, geriet ins Schleudern und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Eine 58-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, die sich im Gegenverkehr befand, konnte dem Auto nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurden beide Frauen verletzt. Die 36-jährige Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Ingolstadt und die 58-jährige Autofahrerin in die Klinik Eichstätt gebracht. Lebensgefahr bestand bei beiden Personen nicht, teilt die Polizei mit. Am Fiat der 36-Jährigen und am Seat der Unfallgegnerin entstand Totalschaden. Zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle sowie zur Verkehrslenkung waren die Feuerwehren Eichstätt, Rapperszell, Buchenhüll und Pollenfeld eingesetzt.

Die Schäden der Glatteisunfälle betragen mehrere 1000 Euro

Gegen 9.40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Lentinger mit seinem Auto die Benzstraße in Reichertshofen entlang. Aufgrund von Glätte konnte er vor einer Hauswand nicht mehr rechtzeitig bremsen und schleuderte mit seinem Fahrzeug in die Hallenwand. Am Auto und an der Halle enstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Augsburger mit seinem Lastwagen auf der Müllerstraße in Baar-Ebenhausen. Wegen Glätte kam er nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte eine angrenzende Hecke und überfuhr ein Verkehrszeichen, sodass dieses abknickte. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine Fahranfängerin verlor die Kontrolle über ihr Auto

Aufgrund der glatten Fahrbahnen kam es auch im Dienstbereich der Polizei Beilngries am Mittwoch zu zwei Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro. Gegen Mittag fuhr eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Auto von Hagenhill in Richtung Altmannstein, wo sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am späten Nachmittag war ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto bei Pförring unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn von Gaden verlor er in einer Rechtskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. (AZ)