19-Jährige sieht Exhibitionisten in Geisenfeld

In Geisenfeld hat eine 19-Jährige einen Mann beobachtet, wie er sich am Weiher Feilenmoos anfasste. In einem Freibad gab es einen weiteren Fall.

Eine 19-Jährige bemerkte am Samstag gegen 16 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der sich im Gebüsch am Gelände des Weihers Feilenmoos aufhielt und an seinem Glied manipulierte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, untersetzt, bekleidet mit einer blauen Badehose mit weißen Streifen und einer grauen Kappe.

Weiterer Exhibitionist im Freibad in Irsching

Am Dienstag führte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einem Freibad in Irsching exhibitionistische Handlungen an sich aus, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. In den Mittagsstunden wurde eine Streife der Polizeiinspektion Geisenfeld zu einem Freibad in Irsching gerufen. Grund dafür war ein Mann, der laut Zeugenaussage im Nichtschwimmerbecken an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.(AZ)