Airport-Express fährt ganzjährig im Stundentakt

Die Stadtbus Ingolstadt hat entschieden, dass die Busse zum Münchner Flughafen wieder nicht nur in den Ferien stündlich verkehren sollen. Wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln.

Stündlich und stressfrei zum Flughafen München – der Ingolstädter Airport-Express fährt auch 2024 alle 60 Minuten. Die Akzeptanz des Angebots spricht für sich: Im November stieg die Anzahl der beförderten Personen um rund 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In der Aufsichtsratssitzung der Stadtbus Ingolstadt GmbH (SBI) wurde der Beschluss gefasst, den Ingolstädter Airport-Express weiterhin ganzjährig im Stundentakt zu betreiben. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die hervorragende Entwicklung der Fahrgastzahlen gewesen, teilt die SBI mit. Der Wachstumstrend seit Einführung des Stundentakts zum Beginn der bayerischen Pfingstferien 2023 habe weiterhin angehalten.

Die SBI geht davon aus, die 100.000er Marke bis Ende des Jahres zu überschreiten und sich 2024 wieder der Spitzenmarke von 2019 mit fast 165.000 Fahrgästen anzunähern. Somit sei ein stabiler Aufwärtstrend erkennbar, der vor allem auf der Normalisierung des Flugverkehrs nach der Corona-Pandemie und dem attraktiven Angebot seit Pfingsten basiert. Am Nordbahnhof stehen den Fahrgästen 250 Parkplätze im Parkhaus sowie ein exklusiver Warteraum – die Airport Lounge – mit Echtzeitinformation zu allen Starts und Landungen am Flughafen München zur Verfügung

Airport-Express von Ingolstadt nach München: Digitales Ticket ist günstiger

Oberbürgermeister Christian Scharpf begrüßt diese positive Entwicklung: "Die Weiterführung des Stundentakts beim Airport-Express ist einerseits ein Beitrag zum Umweltschutz, andererseits aber auch ein sehr attraktiver Service für die Menschen in der Region, die mit dem Bus zum Flughafen München fahren wollen." Laut SBI soll der Stundentakt des Airport-Express von nun an dauerhaft bleiben. Die Busse fahren übrigens auch dann, wenn witterungsbedingt keine Flieger abheben, Pendler kommen also trotzdem zur Arbeit.

Die Busflotte besteht ausschließlich aus modernen, bequemen Reisebussen, die vom Ingolstädter Nordbahnhof über den Zentralen Omnibusbahnhof und die Haltestelle "Kurt-Huber-Straße" zum Flughafen München fahren, heißt es in der Mitteilung der SBI. Die erste Fahrt ab Ingolstadt startet um 3 Uhr, sodann ab 4. 15 Uhr stündlich bis 22.15 Uhr. Die Fahrten ab Flughafen München Richtung Ingolstadt starten um 5 Uhr immer zur vollen Stunde, wobei die letzte Fahrt des Airport-Express ab Flughafen um 0.15 Uhr beginnt, so dass auch Flugreisende mit späten Landezeiten gut nach Hause kommen.

Generell zu empfehlen sei der Kauf eines günstigeren, digitalen Tickets für den Ingolstädter Airport-Express mit der VGI App, so die SBI. Im Vorverkauf können Tickets auch an allen VGI-Fahrscheinautomaten, im VGI-Kundencenter in der Mauthstraße und am Zentralen Busbahnhof ZOB erworben werden. Wie im DB-Fernverkehr und in den Fernbussen gilt das Deutschlandticket jedoch nicht im Airport-Express. (AZ, dopf)