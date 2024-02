Ingolstadt

Angeklagte im Mordprozess: Nettes Mädchen oder Drogenkurier?

Plus Am elften Verhandlungstag im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt wird deutlich, dass die Angeklagte Schahraban K. wohl mehrere Gesichter hat.

Von Dorothee Pfaffel

Wer verbirgt sich hinter der kleinen, schlanken Frau mit den langen braunen Locken und dem hübschen Gesicht? Die Angeklagte im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt steht am Vormittag des elften Verhandlungstags im Mittelpunkt. Nach dem, was die Zeugen erzählen, scheint die 24-Jährige mehrere Gesichter zu haben - und Kontakte ins Drogenmillieu.

Schahraban K. wird Mord vorgeworfen. Sie soll gemeinsam mit dem zweiten Angeklagten Sheqir K. im August 2022 die 23-jährige Khadidja O. mit 56 Messerstichen getötet haben, weil sie ihr sehr ähnlich sah. Laut Staatsanwaltschaft wollte die Angeklagte dadurch ihren eigenen Tod vortäuschen und untertauchen. Ein perfider Plan - umgesetzt mit äußerster Brutalität. Freunde aus München zeichnen allerdings ein Bild von der Beschuldigten, das so gar nicht zu den schweren Vorwürfen passen will.

