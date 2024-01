Audi hat 2023 rund 1,9 Millionen Autos ausgeliefert

Der Ingolstädter Autobauer Audi hat die Zahlen für 2023 veröffentlicht. Demnach wurden rund 17 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als 2022. Elektroautos sind aber noch in der Minderheit.

Nach dem Rekordgewinn im Jahr 2022 – ein operatives Ergebnis von 7,6 Milliarden Euro bei 1,6 Millionen verkauften Autos – hat der Automobilhersteller Audi nun die ersten Zahlen für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Demnach hat das Ingolstädter Unternehmen im vergangenen Jahr rund 1,9 Millionen Autos ausgeliefert, also knapp 300.000 (+ 17,4 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Vollelektrische Modelle waren es allerdings nur gut 178.000, was zwar einem Plus in diesem Segment von 51 Prozent gegenüber 2022 entspricht, aber lediglich einem Anteil von 9,4 Prozent des gesamten Absatzes. 2022 wurden 118.196 vollelektrische Fahrzeuge verkauft, was 7,3 Prozent des Absatzes bedeutete. Die VW-Tochter bewegt sich damit langsam, aber stetig auf dem Weg hin zur Elektromobilität. Um den Wandel weiter voranzutreiben, plant das Unternehmen zahlreiche neue Modelle 2024 und 2025.

Vertrieb: Audi erreicht in den USA das erfolgreichste Jahr bislang

Wie Hildegard Wortmann, Vorständin für Vertrieb und Marketing bei Audi, sagt, habe das Unternehmen vor allem in Europa, den USA und China gute Zuwächse verzeichnet. In Europa wurden 748.000 Fahrzeuge übergeben (+20 Prozent, E-Autos: +30 Prozent), davon in Deutschland 252.000 (+17 Prozent, E-Autos: +13 Prozent). In den USA verzeichnete Audi mit 229.000 Fahrzeugen (+22 Prozent, E-Autos: +55 Prozent) das bislang erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Und auch in China mit Hongkong konnte der Autobauer seinen Absatz auf 729.000 Fahrzeuge erhöhen (+14 Prozent, E-Autos: +246 Prozent).

Audi konnte nach eigenen Angaben in allen Weltregionen die Auslieferungszahlen steigern und stärker wachsen als der Gesamtmarkt. In Argentinien haben die Auslieferungen zum Beispiel um 109 Prozent zugenommen, in Indien um 90 Prozent und in Mexiko um 32 Prozent. Audi Sport erreichte 2023 mit rund 48.000 weltweit ausgelieferten Fahrzeugen eine Steigerung von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Audi Q4 e-tron wurde 2023 weltweit besonders stark nachgefragt

Besonders stark nachgefragt wurde 2023 mit weltweit 111.735 Auslieferungen der Audi Q4 e-tron (+112 Prozent). Ende März soll nach zweijähriger Verspätung der Audi Q6 e-tron auf den Markt kommen, der auf der neuen, verbrauchsärmeren Premium Platform Electric (PPE) steht. Danach sollen weitere E-Modelle folgen, teilt Audi mit. Bis 2027 will der Automobilhersteller in allen Kernsegmenten ein rein elektrisches Fahrzeug anbieten. 2033 sollen nur noch E-Autos produziert werden.

2024/2025 wird aber auch noch eine neue Generation an Verbrennern und Plug-in-Hybriden kommen, kündigt Audi-Vorstandschef Gernot Döllner an. Er ist trotz verschiedener Herausforderungen optimistisch: "Audi ist eine starke Marke mit klarem Fokus auf eine elektrische Zukunft. Die hohe Nachfrage nach unseren Modellen bildet eine robuste Ausgangslage für das neue Jahr. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass 2024 angesichts eines verschärften Wettbewerbs und weltwirtschaftlicher Unsicherheiten anspruchsvoll wird." Den Fokus legt Döllner auf Elektromobilität und Profitabilität der Autos. Wie er dem Handelsblatt kürzlich sagte, werde es länger dauern als erwartet, bis Audi mit Elektroautos die gleiche Rendite erwirtschaften werde wie mit Benzin- und Dieselmodellen. Zunächst war man von Mitte des Jahrzehnts ausgegangen. Die Rendite soll von derzeit 9,1 Prozent langfristig – zusammen mit Bentley, Lamborghini und Ducati – auf 14 Prozent steigen. Erreichen möchte der Vorstandschef dies mit effizienteren, aber kleineren Batterien bei gleicher Reichweite.

Die Finanzzahlen von Audi sollen im März bekannt gegeben werden

Die Finanzzahlen für das vergangene Jahr will der Audi-Vorstand am 19. März veröffentlichen. Zum Ziel gesetzt hatte sich das Unternehmen einen Absatz von 1,8 Millionen bis 1,9 Millionen Autos, einen Umsatzanstieg auf 69 Milliarden bis 72 Milliarden Euro und gut neun Prozent Umsatzrendite.

Zum Vergleich: Konkurrent BMW steigerte seinen Absatz im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf rund 2,6 Millionen Autos. Der Absatz vollelektrischer Wagen legte um 74 Prozent auf 376.000 Fahrzeuge oder 15 Prozent des Gesamtabsatzes zu. Mercedes-Benz konnte den gesamten Absatz von Autos und Vans um 1,5 Prozent auf 2,5 Millionen Fahrzeuge steigern und verkaufte 222.600 vollelektrische Wagen. (mit dpa)