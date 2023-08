Bei Rot über die Ampel: Vier Verletzte bei Unfall in Ingolstadt

Ein 82-Jähriger ist in Ingolstadt bei Rot über eine Ampel gefahren. Es kam zum Unfall, vier Personen wurden verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montagnachmittag war ein 82-Jähriger aus Vohburg mit seinem Mercedes auf der Südlichen Ringstraße in Richtung Schillerbrücke unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr eine 40-jährige Ingolstädterin, die nach links in die Asamstraße einbiegen wollte. Auf der Kreuzung sind beide Autos schließlich zusammengestoßen. Laut eines Zeugen war die Ursache für den Unfall, dass der 82-Jährige bei Rot über die Ampel gefahren war. Das Fahrzeug des Mannes überschlug sich laut Polizei einmal komplett und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Bei dem Unfall in Ingolstadt wurden vier Personen verletzt

In beiden Fahrzeugen wurden sowohl Fahrer aus auch Beifahrer leicht verletzt. Die vier Personen kamen in Krankenhäuser, der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Aufgrund des Unfalls musste die Südliche Ringstraße für eine Stunde und die Abbiegespur zur Asamstraße für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Weitere Zeugen, die den Rotlichtverstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)