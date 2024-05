Ingolstadt

Die Polizei feiert Geburtstag mit Kinderprogramm und einem Konzert

Seit 15 Jahren besteht in Ingolstadt das Polizeipräsidium Oberbayern. Das wird am Muttertag mit einem großen Programm am Maritim-Hotel gefeiert.

Am Sonntag, 12. Mai, feiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit Sitz in Ingolstadt sein 15-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gibt es ab 13 Uhr auf der Südterrasse am Maritim-Hotel ein Programm für die ganze Familie. Am Abend findet ein Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Bayern statt.

Das Polizeiorchester Bayern gibt beim Jubiläum des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt ein Benefizkonzert. Foto: Tobias Epp Im Zuge der bayerischen Polizeireform wurde am 1. Januar 2009 für das nördlichen Oberbayern das Polizeipräsidium Oberbayern Nord gegründet. Das in Ingolstadt angesiedelte Präsidium ist mit seinen rund 3000 Beschäftigten von Landsberg im Westen und Ebersberg im Osten bis nach Beilngries im Norden für zehn Landkreise und die Stadt Ingolstadt zuständig und sorgt auf über 7000 Quadratkilometern für die Sicherheit von rund 1,6 Millionen Menschen. Die Polizisten stellen in Ingolstadt verschiedene Betrugsmaschen vor Bei der Geburtstagsfeier wird den Besucherinnen und Besuchern am Hotel Maritim laut einer Mitteilung der Polizei ein umfangreiches Programm angeboten. Ab 13 Uhr bis etwa 17 Uhr stehen den Bürgerinnen und Bürgern Polizistinnen und Polizisten aus den Bereichen der Schutz- und Kriminalpolizei mit verschiedenen Angeboten zur Verfügung. Unter anderem kann man mit den Beamtinnen und Beamten im Rahmen des Formats „Coffee with a Cop“ über verschiedene Themen zwanglos ins Gespräch kommen. Präventionsthemen wie „Senioren im Straßenverkehr“ sowie die Darstellung von Betrugsmaschen und die damit verbundene Aufklärungskampagne „Lösch das!“ werden vorgestellt. Die Einstellungsberater für den Bereich Ingolstadt stellen außerdem den Polizeiberuf, das Einstellungsverfahren und die Polizeiausbildung vor. Für alle Technikbegeisterten stehen Polizeifahrzeuge aus verschiedenen Zeitepochen der Bayerischen Polizei bereit. Als ältester Vertreter kann ein BMW 502 V8 aus dem Jahr 1957 in Augenschein genommen werden. Ein uniformierter BMW E30 repräsentiert das Ende der 80er und den Anfang der 90er Jahre, ein nagelneuer Audi etron Q4 ist aktuell im Einsatz. Zum Abschluss findet ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern statt Für Kinder ist eine Kettcar-Rampe aufgebaut, die kleinen Fahrerinnen und Fahrer werden dabei von einer „Radarfalle“ geblitzt. Auch können erste Anzeigen in der Kinderwache vor Ort aufgenommen werden. Zum Abschluss findet um 19 Uhr im Congress-Centrum ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern unter der Leitung von Generalmusikdirektor Professor Johann Mösenbichler statt, zu dem auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann erwartet wird. Im Rahmen des Konzertes werden Spenden für den Verein Elisa gesammelt. Kostenlose Tickets können beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord per E-Mail (veranstaltungen-obn@polizei.bayern.de) bestellt werden. (AZ)

