Die Saturn-Arena wird bei den Winterbeats zur Partyzone

Sie sind laut Veranstalter das größte Indoor-Festival Süddeutschlands: Die Winterbeats in Ingolstadt. An diesem Samstag findet die Veranstaltung zum 13. Mal statt, erwartet werden an die 5000 Besucherinnen und Besucher. Wie schon seit 2010, so wird sich die Saturn-Arena auch in diesem Jahr wieder für ein paar Stunden in eine große Party-Halle verwandeln. "Es wird wild", heißt es auf der Homepage der Veranstaltung.

Und davon geht auch Daniel Melegi aus, der das Festival seit Anbeginn organisiert. Nach den Jahren der Pandemie wächst das Interesse der Partygänger an großen Veranstaltungen wieder, so seine Beobachtungen. "Es geht aufwärts", sagt Melegi. "Auch wenn das Niveau aus der Vor-Corona-Zeit noch nicht erreicht ist." So gibt es auch bei den Winterbeats noch Tickets. Insgesamt haben 6500 Besucherinnen und Besucher in der Saturn-Arena Platz.

Wer kommt, der wird bei der Opening Show von einem Live Act begrüßt, der mit der Winterbeats-Hymne auf die Party einstimmt. Dann kann in sieben Areas, die in diesem Jahr neu dekoriert sind, gefeiert und getanzt werden. Für jeden musikalischen Geschmack ist das richtige Angebot mit dabei, verspricht Melegi.

Ob Hardstyle, Techno oder Hip Hop - all diese Stile sind bei den Winterbeats auf den verschiedenen Bühnen vertreten. Erstmals gibt es am Samstag die Blizzard Stage für Fans von Drum and Bass und Hardtekk. Auch sogenannte Walking Acts werden am Wochenende mit dabei sein und in Kostümen durchs Publikum ziehen. Wer mag, kann sich mit ihnen fotografieren lassen. Zum Entspannen können sich die Gäste dann in die Chillout Area zurückziehen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren, so wird es auch dieses Mal Lasershows geben.

60 DJs kommen zu den Winterbeats nach Ingolstadt

60 Künstlerinnen und Künstler nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Nachbarländern, sind bei den Winterbeats mit dabei und sorgen für die entsprechende Musik. Zum ersten Mal kommt unter anderem Angerfist, DJ und Musiker aus Holland, nach Ingolstadt. Aber auch Vini Vici oder Dr. Motte haben sich angekündigt.

Etwas problematischer könnte es in diesem Jahr für Besucher werden, die mit dem Auto anreisen. Denn wegen der Baustelle vor der Saturn-Arena fallen Parkplätze weg. Melegi verweist daher auf die umliegenden Tiefgaragen am Maritim-Hotel, am Theater, am Schloss oder die Tilly-Tiefgarage. Auch vor der benachbarten Donautherme gibt es noch einige Parkplätze. Wer ganz auf das Auto verzichten möchte, der kann die Shuttle-Busse nutzen. Sie fahren unter anderem von Neuburg und Schrobenhausen, aber auch von München und Regensburg aus zum Festival nach Ingolstadt.