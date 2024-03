Ingolstadt

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Äußern sich die Angeklagten?

Plus Für den aktuellen Tag im Doppelgängerinnen-Mordprozess war auch eine Stellungnahme des Angeklagten Sheqir K. angekündigt. Ins Detail geht jedoch Schahraban K.

Von Dorothee Pfaffel

Die Journalistenplätze sind wieder deutlich voller an Tag 16 des sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozesses am Landgericht Ingolstadt. Am Donnerstag hatte sich die Angeklagte Schahraban K. überraschend zu den Tatorten und zur Tatwaffe geäußert. Daraufhin kündigten die Verteidiger des Mitangeklagten Sheqir K. eine mögliche Stellungnahme ihres Mandanten dazu für den nächsten Verhandlungstag an. Was wird er sagen?

Sheqir K. werde doch keine Angaben machen, sagt sein Verteidiger Klaus Wittmann dann allerdings gleich zu Beginn. Schahraban K. hingegen beschreibt die Szene, die sich im Waldstück Stöckach bei Heilbronn abgespielt haben soll. Sie fertigt auch eine Skizze dazu an. Mit Fußfesseln an den Beinen tritt sie vor an die Richterbank, um die Skizze zu übergeben. Mit ihrer mädchenhaften Stimme erzählt sie, wo sie geparkt hat und wer wo stand. Ob das auf einem Bildschirm gezeigte Waldstück aber tatsächlich das richtige sei – da ist sie sich nicht sicher. "Die ganzen Bilder. Das verwirrt mich", gibt sie offen zu, spricht dann aber weiter. In dem Waldstück hätten sie angehalten, weil Sheqir K. pinkeln wollte. Anschließend hätten alle noch eine geraucht. Als sie wieder ins Auto steigen wollte, so sagt Schahraban K., habe Sheqir K. dann Khadidja O. mit einem Schlagring niedergeschlagen. Gleich beim ersten Schlag sei Khadidja O. zu Boden gegangen, erinnert sich die Angeklagte. Sheqir K. habe dennoch weiter auf sie eingeschlagen. Ein Messer habe er hier noch nicht gehabt. Beide Frauen hätten geschrien, erzählt Schahraban K. Sie habe versucht, sich über Khadidja O. zu stellen und diese zu schützen – vergeblich.

