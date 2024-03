Doppelgängerinnen-Mordprozess: Wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen?

Plus Am Landgericht Ingolstadt soll im Doppelgängerinnen-Mordprozess heute ein wichtiger Zeuge aussagen. Nun wird beraten, ob seine Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Grundsätzlich ist die Verhandlung im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt öffentlich. Doch gerade beraten Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidiger nicht öffentlich, ob die Öffentlichkeit für den Zeugen Jakub Ö. ausgeschlossen wird. Er sollte heute als erster Zeuge aussagen, also ab 9.15 Uhr. Die Öffentlichkeit kann dann ausgeschlossen werden, wenn die Privatsphäre eines Prozessbeteiligten - Tatverdächtige oder Opfer - betroffen ist. Oft geht es um intime Details, zum Beispiel um sexuelle Themen. Die Entscheidung soll um 12 Uhr verkündet werden.

In vorherigen Prozesstagen wurde bereits angedeutet, dass die Angeklagte Schahraban K. mit Jakub Ö. eine Beziehung oder eine Affäre gehabt haben könnte. Dabei war sie ja nach jesidischem Recht mit Rauan N. verheirat. Das Ehepaar hatte sich erst kurz vor der Tat am 16. August 2022 getrennt - angeblich gegen den Willen von Schahraban K.