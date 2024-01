Doppelgängerinnen-Mordprozess wird nicht ausgesetzt

Der zweite Tag im Doppelgängerinnen-Verfahren am Landgericht Ingolstadt beginnt mit einer wichtigen Entscheidung. Das sagt der Vorsitzende Richter zum Antrag auf Aussetzung.

Die Strafkammer des Landgerichts Ingolstadt hat entschieden: Das Verfahren um den mutmaßlichen Mord an einer toten Doppelgängerin wird nicht ausgesetzt. Die Verteidigung der Angeklagten Schahraban K. hatte zum Auftakt des Prozesses am Dienstag einen Antrag auf Aussetzung gestellt, weil sie das Recht auf ein faires Verfahren verletzt sah.

Die Verteidigung hatte moniert, dass ihnen nicht alle Akten rechtzeitig zur Verfügung gestellt worden seien, um sich auf das Verfahren vorbereiten zu können. Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl sieht dies aber nicht so. Er lehnt den Antrag als unbegründet ab.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Angeklagte muss Fußfesseln weiter tragen

Auch den Antrag auf Entfesselung der Angeklagten weist das Gericht zurück. Die Fußfesseln seien angebracht, da nach Aktenlage bei der Angeklagten eine erhebliche Gewaltbereitschaft bestünde.

Derzeit ist der Prozess für eine kurze Pause unterbrochen. Die Verteidiger beraten über einen weiteren Antrag. Heute werden auch die Einlassungen der Angeklagten erwartet.

Was wird den Angeklagten vorgeworfen?

Die angeklagte Ingolstädterin soll in einem sozialen Netzwerk gezielt nach Doppelgängerinnen gesucht haben, um eine davon zu töten und so den eigenen Tod zu inszenieren. Seit vergangenem Dienstag muss sich die Frau mit einem mutmaßlichen Komplizen wegen gemeinschaftlichen Mordes vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten.

Im Doppelgängerinnen-Verfahren sind am Landgericht Ingolstadt 28 Prozesstage geplant

Die angeklagte Deutsch-Irakerin sowie der 25-jährige Kosovare sollen eine 23-Jährige aus Eppingen in Baden-Württemberg mit 56 Messerstichen umgebracht haben, weil diese der Angeklagten ähnlich sah. Die Leiche sollen die Angeklagten im Auto der 24-Jährigen in Ingolstadt abgestellt haben, damit die Tote entdeckt und die Ingolstädterin für tot erklärt wird. Doch schon am nächsten Tag wurde das vermeintliche Opfer als Tatverdächtige festgenommen, ebenso der mitbeschuldigte Mann.

Die vier Verteidiger der 24-Jährigen haben bemängelt, dass die Staatsanwaltschaft bis unmittelbar vor Beginn des Prozesses in großem Stil zusätzliche Akten zu dem Verfahren vorgelegt habe. Daher hätten sich die Anwälte sowie die Angeklagte nicht angemessen auf das Verfahren vorbereiten können. Sie verlangen eine Verschiebung des Prozesses, um die Unterlagen durcharbeiten zu können. Bislang sind bis Mai insgesamt 28 Verhandlungstage geplant. (mit dpa)