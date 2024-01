Erster Rufbus im Stadtgebiet Ingolstadt

Der VGI hat das nächste flexible On-Demand-Angebot auf den Weg gebracht. Es soll vor allem Schichtarbeitern des Klinikums Ingolstadt helfen. Wie man den Bus ruft.

Am Dienstag ging das Rufbus-Konzept des Verkehrsverbunds Großraum Ingolstadt (VGI) auch in Ingolstadt an den Start. Der Bus namens VGI-Flexi FX2 holt die Fahrgäste nach vorheriger Buchung an über 30 Haltestellen fast flächendeckend in Ingolstadt ab. Es ist das erste On-Demand-Angebot im Stadtgebiet, also ein Angebot, das erst bei einer konkreten Nachfrage zum Einsatz kommt.

Der Flexi-Bus hält in Ingolstadt unter anderem am Westpark und am Klinikum

Offizielle Haltestellen gibt es zum Beispiel am Klinikum, am Westpark, am Nordbahnhof, am Rathausplatz oder an der Saturn-Arena. "Mit dem VGI-Flexi FX2 kommt der Bus wie gerufen", würdigt Ingolstadts Bürgermeisterin Petra Kleine das Mobilitätsangebot, das sich auch besonders für Beschäftigte des Klinikums eignet. Denn die Rufbusse fahren auch am Wochenende und in der Nacht. So können Beschäftigte den VGI-Flexi nutzen, wenn die herkömmlichen Fahrpläne nicht zum Schichtdienst passen.

in der Fachsprache heißt das Erfolgsrezept "Free Floating": Die Minibusse des VGI-Flexi sind frei unterwegs. Sie folgen also nicht einer bestimmten Linie, sondern richten sich nach den vorliegenden Fahrtwünschen der Nutzenden. Ein Algorithmus ermittelt die optimale und kürzeste Route für alle Buchungen. Über eine App sind Buchung und Bezahlung der Fahrt möglich. Erfolgreiche Projekte mit dem Flexi-Bus gibt es bereits in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen.

Der Flexibus fährt in Ingolstadt am Wochenende und in der Nacht

In Ingolstadt ist der VGI-Flexi FX2 montags bis freitags von 2.30 bis 5.30 Uhr, samstags von 4.30 bis 7.30 Uhr und sonn- und feiertags von 4.30 bis 22.30 Uhr unterwegs. Gültig sind unter anderem auch das Bayern- und das Deutschlandticket. Die Fahrt kann in bar beim Fahrer bezahlt werden.

Wer eine Fahrt buchen möchte, kann das über die VGI-Flexi-App, unter flexi.vgi.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/8442844. Die Buchung muss mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt erfolgen. VGI-Vorstand Robert Frank weist allerdings darauf hin, dass "eine Bestellung keine Garantie ist, dass der Rufbus kommt". Diese hänge davon ab, wie viele Fahrgäste den Bus gerade benötigten. Sollte es zu viele Bestellungen geben, werde man aber informiert. (dopf, AZ)