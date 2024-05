Glanzvolle Benefizgala zum Jubiläum des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord

Polizeiorchester Bayern musiziert für den Nachsorgeverein ELISA e.V in Ingolstadt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gratuliert persönlich.

Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle-sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Seit 2006 musiziert der Klangkörper unter der Leitung von Prof. Johann Mösenbichler überaus erfolgreich. Beim gut besuchten Konzert im „Congress Center“, das aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord veranstaltet wurde, beeindruckte das Orchester mit glanzvoll dargebotenen sinfonischen Werken, vielfach originaler Blasorchesterliteratur. Zudem stellten sich die Musikerinnen und Musiker einmal mehr in den Dienst der guten Sache: Denn der Erlös des Konzertes geht in vollem Umfang an ELISA e.V., den so aktiven, engagierten und wichtigen Nachsorgeverein für chronisch und schwerstkranke Kinder in der gesamten Region.

Beim Festkonzert war auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu Gast. Er dankte den Mitarbeitern der Polizei, gratulierte zu dieser gelungen angelegten Jubiläumsfeier und würdigte besonders auch das Engagement von ELISA e.V. 2009 wurde Ingolstadt im Zuge der Polizeireform Sitz des Präsidiums, das heute für 1,6 Millionen Menschen in zehn Landkreisen und der Stadt Ingolstadt zuständig ist.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gratulierte persönlich zum Jubiläum. Foto: Johannes Seifert

Prof. Mösenbichler versteht es als profunder Leiter, die Programme möglichst publikumswirksam zu gestalten und gab sich als versierter und erfahrener Orchesterleiter.

Joachim Hermann besucht Konzert von Polizeiorchester in Ingolstadt

Der Beginn des Konzertes mit der imposant intonierten „Ceremonial Fanfare“ des niederländischen Komponisten Johan de Meij sorgte somit für unterschiedliche dynamische Eindrücke und eine solide abgestimmte Klangdarbietung. Getragen von den Holzbläsern und mit Klangfülle der Blechinstrumente intonierte das Polizeiorchester im Verlauf des Abends die anspruchsvoll notierte Ouvertüre für Harmoniemusik, von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Musik aus Korea (Variations on a Korean Folk Song) von John Bames Chance brachte Abwechslung in den Konzertverlauf und wurde stimmig und effektvoll vor allem auch von den Perkussionsinstrumenten dargeboten. Sinfonische Blasmusik derart solide intoniert, kann ungemein beeindrucken, dies wurde besonders deutlich. Besonders auch mit Filmmusik zu Star Wars und leidenschaftlich dargebotenen Rhythmen aus der Tanz-Show Riverdance erfreute das Orchester ein zahlreich erschienenes Publikum.

Das Polizeiorchester Bayern besteht aus 45 Berufsmusikerinnen und -musikern aus siebzehn Nationen und versteht sich völlig zu Recht als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Zu den Referenzen des Orchesters zählen Auftritte bei den Münchner Opernfestspielen und eindrucksvolle Konzertreisen im In- und Ausland. Im Jahr werden vom Orchester etwa 50 Benefizkonzerte dargeboten.

Die Aufgaben von ELISA e.V. sind überaus vielseitig angelegt. Von der Pflege bis zur Beantwortung von Fragen zu Gesundheit und Entwicklung sind sie Ansprechpartner für Familien. Bei schweren Erkrankungen und Behinderungen bleibt ELISA oft sehr lange in den Familien. "Wir haben Patienten", so Geschäftsführung Nadine Dier in ihrem Grußwort, "die wir seit unserer Gründung im Jahr 2000 versorgen und begleiten. Und wir von ELISA stehen auch dann bei, wenn die Medizin nicht mehr heilen kann und wir das Therapieziel ändern müssen – Lebensqualität und Schmerzfreiheit sind dann unsere oberste Handlungsmaxime.“