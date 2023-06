IHK: Unternehmen fühlen sich wohl in Ingolstadt, aber...

Die Ingolstädter Unternehmen vergeben die Note 1,9 für den Wirtschaftsstandort. Das hört sich gut an, doch es gibt auch ein paar Wermutstropfen.

Unterm Strich zufrieden - so lautet die Bilanz einer IHK-Umfrage, die sich mit der Standortzufriedenheit von Unternehmerinnen und Unternehmern beschäftigt hat. Die Betriebe in Ingolstadt haben insgesamt die Note 1,9 vergeben. Das ist zwar eine leichte Verschlechterung gegenüber 2019 - damals stand am Ende eine 1,8 - aber immer noch ein gutes Ergebnis. Und doch: Auch in der Region gibt es aus Sicht der Unternehmen einige Kritikpunkte. 81 Prozent würden die Stadt als Standort zwar wiederwählen, gleichzeitig geben aber auch 40 Prozent der Betriebe an, dass Belastungen wie hohe Standortkosten, Fachkräftemangel sowie die anhaltenden Krisen ihr Wachstum bremsen.

IHK-Umfrage: Schlechte Noten für das Wohnungsangebot in Ingolstadt

Besonders zufrieden zeigen sich die Unternehmen laut IHK mit der Anbindung an das regionale und Fernstraßennetz sowie der Energieversorgung. Die schlechtesten Noten gab es für alternative Mobilitätsangebote wie zum Beispiel Sharing-Modelle, die Verfügbarkeit von Wohnraum sowie die überbordende Bürokratie. Aus der Umfrage lässt sich auch eine tendenziell rückgängige Bereitschaft für Erweiterungen und Investitionen erkennen. Das müsse "nachdenklich stimmen", sagt Franz Schabmüller, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Ingolstadt. Mit 60 Prozent will immerhin mehr als die Hälfte der Firmen keine Veränderungen vornehmen.

Dieselbe Tendenz lässt sich auch an der Zahl der Unternehmensgründungen ablesen. Deren Zahl hat im Jahr 2022 in Ingolstadt deutlich nachgelassen. Sie ist laut IHK, die sich auf Zahlen des Landesamts für Statistik beruft, in Ingolstadt um sieben Prozent auf 1060 gesunken. Deutlich weniger Gründungen gab es im Gastgewerbe, während im Bereich Erziehung und Bildung ein gegenläufiger Trend zeigt. Hier ist die Zahl der Gründungen sogar um über 20 Prozent gestiegen.

Unternehmen sind mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weitgehend zufrieden

Schaut man auf den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, so zeigt sich hier ein ähnliches Bild. Mit dem Standort sind die Unternehmerinnen und Unternehmer weitgehend zufrieden, sie haben die Note 2,1 für den Landkreis vergeben. Dies ist gleichzeitig eine Verbesserung um 0,2 Punkte gegenüber dem Jahr 2019. 83 Prozent der Firmen würden den Landkreis als Standort weiterempfehlen. Aber auch hier gibt es Kritik: Hohe Standortkosten, langwierige Genehmigungsverfahren oder anhaltende Krisen belasten die Unternehmen im Kreis. Schlecht bewertet wurde unter anderem die fehlende Anbindung an einen Flughafen oder die mangelnde Ladeinfrastruktur für E-Autos. Gute Noten gab's dagegen für das Schulangebot und das Straßennetz.

Wie in Ingolstadt, so sind auch hier die Betriebe vorsichtig mit Investitionen. Und nicht nur das: In den vergangenen drei Jahren haben sich Unternehmen sogar zunehmend verkleinert, deren Zahl ist um acht Prozent gestiegen, berichtet Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen.

Im Gegensatz zu Ingolstadt und dem Oberbayern-Trend mit einem Minus von 13 Prozent lassen sich Gründerinnen und Gründer in Neuburg von möglichen Hürden nicht abschrecken. 822 Betriebe wurden im vergangenen Jahr dort gegründet - nur einer weniger als im Jahr zuvor. Besonders der Gesundheits- und Sozialbereich verzeichnet viele Neugründungen, was ein Plus von 74 Prozent bedeutet. Zuwächse gab es auch im Bau- und im Gastgewerbe. Dennoch beunruhigt die Statistik Christian Krömer. Denn die Quote der Selbstständigen hat im Landkreis ein historisches Tief erreicht. Obwohl die Zahl der Erwerbstätigen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist, ist die Zahl der Selbstständigen gesunken.

Die Ergebnisse zur Standort-Umfrage gibt es unter www.ihk-muenchen.de/standortumfrage. (AZ)