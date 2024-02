Ingolstadt

06:00 Uhr

In Ingolstadt gibt es nun Iglus, die Obdachlosen das Leben retten können

Plus Manche Obdachlose wollen nicht in einer Unterkunft schlafen. Für sie wurden am Volksfestplatz in Ingolstadt Kälteiglus aufgestellt.

Von Dorothee Pfaffel

Kein Kissen, keine Decke, keine Matratze. Stattdessen ein grau-silberner Tunnel aus isoliertem Schaumstoff auf einer Holzpalette. Wirklich gemütlich sehen die zwei Kälteiglus auf der Grünfläche neben dem Ingolstädter Volksfestplatz nicht aus. Doch sie können Obdachlose, die nicht in der Unterkunft am Franziskanerwasser schlafen wollen, notfalls vor dem Erfrieren retten. Die Stadt hat sie Mitte Januar aufgestellt. Manuela Prokop, Sachgebietsleiterin Wohnungslosenhilfe am Ingolstädter Sozialamt, prüft regelmäßig, ob das Angebot angenommen wird.

Ein Blick ins Kälteiglu: Es ist ein grau-silberner Tunnel aus isoliertem Schaumstoff. Foto: Dorothee Pfaffel

Die Kälteiglus in Ingolstadt sind bislang nicht genutzt worden

Bislang habe noch kein Obdachloser in einem der Iglus geschlafen, ist Prokop sich sicher. Das würde sie bemerken, wenn sie vorbeischaut, meint sie. Ihre "Klienten würden Spuren hinterlassen". Derzeit liegen nur Blätter in den Iglus. Dabei gebe es in Ingolstadt durchaus einige Menschen, für die eine solche Notunterkunft infrage käme. Nämlich diejenigen, die aus verschiedenen Gründen nicht in die Obdachlosenunterkunft wollen. Zum Beispiel, weil sie psychisch krank sind und nicht mit anderen Menschen zusammenleben möchten. Weil sie Vorbehalte gegenüber der Einrichtung haben. Oder, weil sie Angst vor Übergriffen haben. Tatsächlich kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den Obdachlosen im Heim. Von einem "Haufen Fälle" spricht Prokop. So viele, dass seit Mitte Februar nun ein Sicherheitsdienst dort aufpasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen