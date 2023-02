Ingolstadt

Prozess: Wie Osteuropäer in Ingolstadt zum Betteln gezwungen wurden

Sie haben ihnen vorgegaukelt, dass es in Deutschland Arbeit auf dem Bau für sie geben würde, stattdessen mussten die Männer aus Osteuropa betteln. Nun wurden zwei Männer und zwei Frauen am Landgericht Ingolstadt verurteilt, unter anderem wegen schwerer Zwangsarbeit und schwerer Ausbeutung.

Von Luzia Grasser

Sie sitzen auf dem kalten Boden, wimmern etwas in einer fremden Sprache, halten Schilder hoch, auf denen in krakeligen Buchstaben um Geld gebettelt wird. Bettler gibt es in vielen Innenstädten, auch in Ingolstadt gehören sie in der Fußgängerzone zum Straßenbild. Wer ihnen ein paar Cent oder Euro gibt, der macht das in der Hoffnung, einem notleidenden Menschen zu helfen.

