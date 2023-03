Missbrauchsprozess: Psychologin hält Mädchen für glaubwürdig

Plus Im Missbrauchsprozess am Landgericht Ingolstadt hat die aussagepsychologische Gutachterin ihre Einschätzung vorgetragen. Wie sie die Aussagen des Mädchens einordnet.

Hat das Mädchen den sexuellen Missbrauch durch den Stiefvater nur erfunden? Wurde die heute 17-Jährige beeinflusst, durch wen oder was auch immer, und hat sie die Geschehnisse, die im Juli 2017 in einer Vergewaltigung gegipfelt haben sollen, nur deshalb erzählt? Sehnte sich das Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nach Aufmerksamkeit? Klarheit in diesen Fragen sollte das aussagepsychologische Gutachten bringen, das die Sachverständige am Montag im Missbrauchsprozess, der derzeit am Landgericht Ingolstadt verhandelt wird, vortrug. Die Expertin stufte die Aussagen des Mädchens als erlebnisbasiert ein. Das heißt: Laut Gutachterin sind die Vorfälle aller Wahrscheinlichkeit nach so passiert, wie geschildert.

Landgericht Ingolstadt: Bei Missbrauch steht Aussage gegen Aussage

Das Gutachten wurde mit Spannung erwartet. Denn in einem Aussage-gegen-Aussage-Prozess kommt einem Glaubwürdigkeitsgutachten große Bedeutung zu. Es kann über Freispruch oder Verurteilung entscheiden und somit auch über mehrere Jahre Gefängnis für den Angeklagten. Mehr als ein Jahr saß er bereits hinter Gittern. Dann hatte sein Antrag auf Revision Erfolg – das Urteil der ersten Hauptverhandlung, die 2021 unter einem anderen Richter am Ingolstädter Landgericht stattfand, wurde aufgehoben. Der Bundesgerichtshof bewertete die Beweiswürdigung als rechtsfehlerhaft, unter anderem, weil eine Suggestion nicht ausreichend ausgeschlossen worden sei. Dementsprechend hatte der nun Vorsitzende Richter Konrad Kliegl die Gutachterin gebeten, diesmal darauf besonders zu achten. Die Sachverständige blieb dieselbe wie beim ersten Prozess. Ihr Gutachten war allerdings deutlich ausführlicher.

Für eine Glaubwürdigkeitsbegutachtung prüfe sie drei Punkte, erklärte die Sachverständige ihr Vorgehen: die Aussagetüchtigkeit, die Aussagevalidität und die Aussagequalität. Die Aussagetüchtigkeit beschäftigt sich mit den Fähigkeiten der Person, überhaupt eine gerichtsverwertbare Aussage zu treffen. Bei der Aussagevalidität geht es darum, ob die Rahmenbedingungen bei der Entstehung der Aussage frei von Einflüssen waren. Die Aussagequalität dreht sich um Konstanz und Struktur des Aussageinhalts. Die Psychologin stellte sich folgenden Annahmen: Die Aussagen des Mädchens sind frei erfunden oder völlig übertrieben dargestellt. Die Erzählungen basieren auf anderen Informationsquellen, das heißt, entweder hat die Person selbst ihr eigenes Unterbewusstsein falsch beeinflusst (Autosuggestion), oder andere Menschen haben darauf Einfluss genommen (Fremdsuggestion).

Missbrauchsprozess in Ingolstadt: Gutachterin sieht keine Einflussnahme

Am Ende des Gutachtens konnte die Expertin jedoch alle Hypothesen als unwahr zurückweisen. Dafür gab sie zahlreiche Beispiele: Das Mädchen könne Situationen adäquat wahrnehmen und selbstständig wiedergeben. War es bei einem Sachverhalt unsicher, habe es das auch zugegeben. Das Mädchen sei eine aufgeklärte Jugendliche, habe aber zum damaligen Zeitpunkt keine vergleichbaren Erlebnisse oder anderweitigen Quellen gehabt, aus denen das tatrelevante Wissen über sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung hätte generiert werden können. Im Umfeld des Mädchens habe man sich mit dem Thema nur knapp auseinandergesetzt. Hinsichtlich der Struktur der Aussagen, sagte die Psychologin, wiesen diese eine adäquate Mischung aus Nebensächlichkeiten, Details, Kontext, Selbstbelastung und Entlastung des Angeklagten und Erinnerungskritik auf. Zudem habe das Mädchen ein durchaus differenziertes Bild vom Angeklagten, mache sich auch Sorgen darum, die Familie zu zerstören.

Alles in allem beurteilte die Sachverständige das Mädchen – wie auch schon beim ersten Prozess – als glaubwürdig. Eine Psychiaterin hat das Mädchen ebenfalls bereits als aussagetüchtig eingestuft. Die Verteidigung hat nun eine Woche Zeit, um sich Gedanken zum Gutachten zu machen. Am 27. März geht die Verhandlung weiter, dann können der Psychologin weitere Fragen gestellt werden. Die Verteidiger haben außerdem bereits Beweisanträge angekündigt. Ein Urteil soll im April fallen.

