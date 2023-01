Das Handyticket gilt jetzt auch im Nahverkehr rund um Ingolstadt

Die INVG hat den Kauf der Handytickets für Fahrten mit dem Bus ausgeweitet. Nun profitieren davon auch Fahrgäste in Vohburg, Stammham und Reichertshofen.

Fahrten innerhalb des Zonenrings 200 (210 bis 299) können ab sofort in der App INVG-Fahrinfo gekauft werden. Das teilt die INVG mit. Damit sind Fahrten mit dem Handyticket auch im Umkreis von Ingolstadt möglich, also von Stammham/Appertshofen (Zone 277) bis Reichertshofen (Zone 240) und bis Vohburg (Zone 255). Nutzerinnen und Nutzer erstellen zunächst eine Fahrplanauskunft und wählen dann das gewünschte Ticket. Tickets innerhalb des Stadtgebiets können weiterhin auch über den mobilen Ticketshop im Direktkauf ohne Fahrplanauskunft gekauft werden. Darauf weist die INVG hin. Bislang war das E-Ticket nur für das Stadtgebiet Ingolstadt (Zone 100 und 199) erhältlich.

Das Handyticket für die Region um Ingolstadt wird schrittweise eingeführt

Im Zuge der Erweiterung im Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI, gibt es das Handyticket ab 2023 schrittweise für die weiteren Zonen. In diesem Zusammenhang wird auch die INVG-Fahrinfo in die VGI-App umgewandelt. Dabei ändert sich an der grundsätzlichen Funktionalität nichts: Nach einer einmaligen kostenlosen Registrierung können im mobilen Ticketshop in der App Einzelfahrkarten, Tageskarten und Nachtkarten für das Stadtgebiet Ingolstadt und das engere Umland (Zone 100 bis 299) erworben und genutzt werden. Dabei können Fahrkarten in der App direkt ausgewählt oder zuerst eine Fahrtauskunft durchgeführt werden.

Die INVG-Fahrinfo ist die Fahrplanauskunft-App der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft für iPhone und Android-Smartphones. Sie berechnet – wie die INVG-Fahrplanauskunft auf der Homepage – die komplette Verbindung mit den Bussen der INVG. Auch hier werden im Jahr 2023 schrittweise immer mehr Linien im VGI-Gebiet hinzugefügt und die VGI-App dann zu einer verbundweiten Fahrplanauskunfts- und Ticketing-App entwickelt. Beim Einstieg in den Bus beziehungsweise bei der Fahrkartenkontrolle muss das Ticket auf dem Smartphone-Display unaufgefordert gezeigt werden.

In folgenden Gemeinden ist nun ein Handticket für Fahrten mit Bussen der INVG erhältlich: Baar-Ebenhausen, Böhmfeld, Buxheim mit Tauberfeld, Eitensheim, Gaimersheim mit Lippertshofen und Reisberg, Großmehring, Hepberg, Kösching mit Bettbrunn und Kasing, Lenting, Manching, Reichertshofen mit Langenbruck, Hög, Ronnweg und Agelsberg, Stammham mit Appertshofen, Vohburg und Wettstetten. (AZ)