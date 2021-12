Ingolstadt/Neuburg

Krankenhäuser in der Region suchen Pflegekräfte

Am Klinikum arbeiten aktuell mehr Pflegekräfte als noch zu Beginn der Pandemie. Allerdings bleibt die Suche nach qualifiziertem Personal in den Krankenhäusern der Region ein großes Thema.

Plus Während der Pandemie konnten nicht alle Betten in den Krankenhäusern in Neuburg und Ingolstadt belegt werden. Das hat verschiedene Gründe.

Von Luzia Grasser und Andreas Zidar

Die Nachricht mag überraschen: Aktuell arbeiten im Bereich der Pflege mehr Menschen am Klinikum in Ingolstadt als noch vor der Beginn der Pandemie. Waren es im Februar 2020 genau 996 Vollzeitkräfte, so ist deren Zahl innerhalb von 20 Monaten um 71 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestiegen – ein Zuwachs um rund sieben Prozent. Das geht aus einer Antwort des Klinikums auf einen Fragenkatalog der AfD hervor.

