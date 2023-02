Kita-Personal dringend gesucht: In Ingolstadt soll eine neue Webseite helfen

Ingolstadt braucht dringend Erzieherinnen. Helfen soll nach der Arbeitsmarktzulage nun eine Landing-Page und ein neuer Imagefilm. Was der Kreis Neuburg-Schrobenhausen tut.

Als Ingolstadt vergangenes Jahr eine Arbeitsmarktzulage für Erzieherinnen und Erzieher einführte, sah man dies in anderen Kommunen in der Region gar nicht gern. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling befürchtete einen "Personalkannibalismus", Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger sprach von einer "Kriegserklärung". Karlskron zog als erste Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einer eigenen Zulage von zehn Prozent nach. Nun hat Ingolstadt sich wieder etwas Neues einfallen lassen, um Kitapersonal zu gewinnen: eine zentrale Landing-Page. Eine Internetseite, auf der sowohl die freien Träger als auch die Stadt Ingolstadt gemeinsam ihre Stellenangebote präsentieren und mit einem neuen Imagefilm bewerben.

Die neue Landing-Page bietet einen einfachen und schnellen Überblick über Arbeitsplätze in jeglichen Kindertageseinrichtungen von Kindergärten bis Horten, zu Ausbildungsmöglichkeiten sowie zum Quereinstieg in die Kinderbetreuung. Der Vorteil für Interessierte: "Es muss nicht mehr auf einzelnen Seiten und in verschiedenen sozialen Medien umständlich gesucht werden. Alle Stellen, die den Kitabereich in Ingolstadt betreffen, sind künftig auf dieser Webseite übersichtlich dargestellt", erklärt Adelinde Schmidt vom Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung bei der Stadt Ingolstadt. Der neue Werbefilm solle vor allem ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger ansprechen und zeigen, dass dies ein schöner und spannender Beruf ist, in dem man auch gut verdienen könne. Ingolstadt bietet eine übertarifliche Bezahlung. Die Stadt zahlt Ergänzungskräften eine Zulage von ungefähr 276 Euro, Fachkräften circa 314 Euro brutto in Vollzeit.

Kitaplätze: Ingolstadt kann mit vielen Geburten nur schwer mithalten

Ingolstadt braucht dringend Kita-Personal. Trotz gesetzlicher Verpflichtung sind laut Schmidt derzeit mehr als 200 Kinder ohne Kindergarten- oder Krippenplatz. Dabei schafft die Stadt permanent neue Betreuungsplätze. 6000 gibt es bereits und bis Ende 2023 sollen es noch einmal 800 mehr sein. Doch mit den hohen Geburtenzahlen, circa 3000 im Jahr, und der steigenden Inanspruchnahme von Kita-Plätzen kann die Stadt dennoch nicht Schritt halten. Das liegt nicht so sehr an fehlenden Gebäuden, sondern insbesondere am Personalmangel, da ein bestimmter Anstellungsschlüssel eingehalten werden muss. Wie Schmidt erzählt, betreibe die Stadt einen immensen Aufwand, um dieses Problem zu lösen: monetäre Anreize, unbefristete Verträge, eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten, Unterstützung für neues Personal bei der Wohnungssuche - und jetzt noch die Landing-Page.

Angst vor Beschwerden aus anderen Gemeinden und Städten hat Schmidt nicht, sieht die Maßnahmen der Stadt auch nicht als Affront. Man wolle vor allem Menschen aus anderen Region und auch aus dem Ausland, zum Beispiel aus Osteuropa, gewinnen als Quereinsteiger oder auch für die Ausbildung, sagt Schmidt. Allein der Stadt Ingolstadt, die Träger von rund 40 Einrichtungen ist, fehlten aktuell 18 Erzieherinnen und 22 Kinderpfleger. Vor einem Jahr, also vor der Arbeitsmarktzulage, waren es noch 26 fehlende Erzieher. Hinzu kommt der Personalmangel bei den 27 verschiedenen freien Trägern, die in Ingolstadt in über 70 Einrichtungen mehr als 4000 Kinder mit unterschiedlichsten pädagogische Konzepten bilden und betreuen. Sie alle sollen bald unter einem Dach auf www.kitasingolstadt.de von potentiellen Fachkräften gefunden werden können. Viele haben das freiwillige Angebot der Stadt bereits angenommen.

Auch Neuburg-Schrobenhausen geht den Personalmangel in Kitas an

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geht den Fachkräftemangel im Kita-Bereich auf seine eigene Art an. Wie Landrat Peter von der Grün auf Nachfrage mitteilt, hätten die für die Kitas verantwortlichen 18 Städte, Märkte und Gemeinden "teils schon individuelle Lösungsansätze für die Kita-Betreuung ins Auge gefasst". Man setze auf eine "attraktive Ausbildung für Nachwuchskräfte". Der Landkreis stehe dabei mit Jugendämtern der Region 10 im Austausch. "Wir sind auch auf Ausbildungseinrichtungen zugegangen und haben uns angeschaut, wie wir noch mehr junge Menschen für eine Ausbildung gewinnen können", so von der Grün. Der Landkreis selbst sei ebenfalls aktiv, um die Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu unterstützen und übernehme seit 2023 die Kosten für den Qualifizierungskurs der Tagespflegepersonen.