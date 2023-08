Prozess in Ingolstadt: 40-Jähriger soll auf Bekannten eingestochen haben

Ein 40-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Ihm wird ein Messerangriff auf einen Bekannten vorgeworfen.

Seit Montag steht ein 40-Jähriger in Ingolstadt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchten Totschlag vor. Im vergangenen Oktober soll er vor einer Arztpraxis in Gaimersheim (Kreis Eichstätt) ein Messer gezückt und auf einen Bekannten eingestochen haben. Der Mann trug eine Wunde am Oberkörper davon, die letztlich aber nur oberflächlich war.

Der Messerangriff hat sich im Ingolstädter Drogenmilieu abgespielt

Die Tat hatte sich im Ingolstädter Drogenmilieu abgespielt. Beide Männer hatten sich rund ein halbes Jahr vor der Tat bei der Substitution kennengelernt. Dort wurden ihnen Drogenersatzstoffe verabreicht. Bereits am Abend vor dem Messerangriff ist es in der Eriagstraße im Ingolstädter Gewerbegebiet zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Aus Angst, bei der Polizei wegen der Drogen verpfiffen zu werden, heißt es in der Anklage. Weil das spätere Opfer seine Ausweispapiere und Medikamente gestohlen haben soll, sagte der Angeklagte vor Gericht. Während Staatsanwältin Alexandra Engel davon ausgeht, dass bereits bei diesem Zusammentreffen ein Messer mit im Spiel war, bestritt dies der 40-Jährige. Auch an drei Faustschläge ins Gesicht oder Drohungen, dass er ihn "zerquetschen" werde, konnte er sich vor Gericht nicht erinnern.

Die Tat hat sich vor einer Arztpraxis in Gaimersheim ereignet

Nur einen Tag später ist es dann am Vormittag vor der Arztpraxis, in der beide Männer Patienten waren, zur verhängnisvollen Auseinandersetzung gekommen. Vorausgegangen war wieder ein Streit, dann soll der Angeklagte zugestochen haben. "Ich wollte das ganz bestimmt nicht machen. Er war ein Freund", so der 40-Jährige. Eine Erklärung, warum es dennoch geschehen ist, hat er: "Ich war unter Drogen, deshalb ist es passiert."

Ein Urteil soll im September fallen.

