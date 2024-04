Ingolstadt

19:45 Uhr

Prozessauftakt: 25-Jähriger gibt Vergewaltigung im Piuspark zu

Plus Ein Ingolstädter hat junge Frauen mit einem Messer bedroht, eine 15-Jährige hat er nahe des Westparks vergewaltigt. Jetzt hat der Prozess begonnen.

Von Andreas Müller

Mit Geständnis mindestens zehn Jahre Haft, ohne Geständnis mindestens zwölfeinhalb Jahre: Der Vorsitzende Richter Gerhard Reicherl ließ beim Prozessauftakt am Montag keinen Zweifel daran, dass den Angeklagten eine hohe Haftstrafe erwartet, sollten sich die Anklagevorwürfe bestätigen. Was andere erschüttert hätte, nahm der 25-Jährige, dem unter anderem Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung vorgeworfen werden, ohne erkennbare Regung zur Kenntnis. Wohl auch deshalb, weil ihm eine andere Frage wichtiger sein dürfte: Ordnet das Ingolstädter Landgericht seine Sicherungsverwahrung an?

Im Juni 2023 wurde eine 15-Jährige im Piuspark in Ingolstadt vergewaltigt

Am 4. Juni vergangenen Jahres kurz nach Mitternacht folgt der 25-Jährige zwei Mädchen von einem Lokal im Westpark zum Piuspark. Als er ihnen zuruft, sie sollen stehen bleiben, und ein Teppichmesser zieht, laufen sie davon. Eine der beiden, eine damals 15-Jährige, kann er an ihren langen Haaren packen. Er hält ihr die Klinge des Messers an den Hals, zerrt sie ins Gebüsch und vergewaltigt sie. Als sich Passanten nähern, fordert er das Mädchen auf, sie solle sich "in die Ecke hocken und still bleiben". Wenn sie das nicht tue, steche er sie ab. Dann flieht er. So steht es in der Anklage. Das Mädchen selbst hat die Strafkammer nicht vernommen. Stattdessen ist die Aufzeichnung einer früheren Vernehmung abgespielt worden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

