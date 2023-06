Special Olympics: Sportler aus San Marino trainieren in Ingolstadt

Mitte Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Die Delegation aus San Marino kommt nach Ingolstadt und trägt die Fackel durch die Stadt.

Es ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen: die Special Olymics World Games. Mehr als fünf Millionen Athletinnen und Athleten nehmen daran vom 17. bis 24. Juni in Berlin teil. Mehr als 7000 Teilnehmende aus 170 Nationen werden erwartet. Darunter ist auch eine Delegation aus San Marino. Sie wird vorab, genauer nächste Woche, nach Ingolstadt kommen, um zu trainieren. Damit ist Ingolstadt erstmals "Host Town", also "Gaststadt", olympischer Spiele.

Ingolstadt habe sich in Kooperation mit den Offenen Hilfen des Caritas-Zentrums St. Vinzenz für das Host-Town-Programm beworben und sei zusammen mit weiteren 216 Gastkommunen offiziell ausgewählt worden, heißt es seitens der Stadt Ingolstadt. "Wir freuen uns, vom 12. bis 15. Juni Gastgeber für die uns zugewiesene Delegation aus San Marino sein. Unsere Gäste sollen die Möglichkeit haben, unsere Kultur und unsere Stadt kennenzulernen und sich entsprechend für die Spiele in Berlin vorzubereiten."

Special Olympics: Delegation aus San Marino soll Ingolstadt kennenlernen

Die 28-köpfige Delegation wird sich während ihres Aufenthalts ein Bild von verschiedenen Einrichtungen in Ingolstadt machen können und die Stadt selbst bei einer Führung und im Rahmen des Fackellaufs erkunden. Außerdem sei Zeit für ein entsprechendes Trainingsprogramm, und auch die bayerische Gastfreundschaft solle nicht zu kurz kommen, teilen Stadt und Caritas in einer Pressemitteilung mit. Sie danken den Ehrenamtlichen und Volunteers mit und ohne Behinderung, die die Host-Town-Tage insbesondere im Bereich der Fahrdienste und beim Dolmetschen unterstützen.

Die Delegation aus San Marino wird am Montag um 14.30 Uhr am Flughafen München ankommen. Dort werden die Athletinnen und Athleten mit dem Mannschaftsbus des FC Ingolstadt 04 abgeholt. Gegen 17 Uhr werden sie an ihrem Ingolstädter Hotel eintreffen und dort von den Nachwuchsspielern des FC Ingolstadt 04 sowie Schülerinnen und Schülern des P-Seminars des Apian-Gymnasiums empfangen. Danach folgt ein Willkommensabend in der Saturn Arena.

Am Dienstag findet von 9 Uhr bis 11 Uhr ein gemeinsames Training der Athletinnen und Athleten im Klenzepark/Luitpoldpark statt. Wer mag, kann sie dabei beobachten. Am Nachmittag erhält die Delegation eine Stadtführung in einfacher Sprache. Von 15 Uhr bis 17 Uhr dann der Höhepunkt des Aufenthalts in Ingolstadt, auch für die Öffentlichkeit: Die olympische Fackel wird als Symbol für Frieden, Respekt, Gleichberechtigung und Inklusion auf dem Ingolstädter Rathausplatz entzündet. Im Anschluss findet der Fackellauf vom Alten Rathaus durch die Innenstadt zum MTV-Stadion statt. Der Lauf werde von der Polizei begleitet, damit die Straßen möglichst kurz gesperrt werden müssen, sagt Martin Diepold vom Sportamt. Danach gehen die Sportlerinnen und Sportler in den Biergarten, bevor sie um 20 Uhr zur "Athletendisco" in den Einskeller aufbrechen. Dort sind auch Menschen ohne Behinderung willkommen.

Die Athletinnen und Athleten haben auch Zeit, in Ingolstadt zu trainieren

Am Mittwochvormittag gibt es noch einmal Gelegenheit zum individuellen Training. Unter den Athleten ist zum Beispiel ein Golfer, aber auch zwei Schwimmer. Am Nachmittag steht dann ein Besuch des Audi Museum Mobile auf dem Programm. Der Tag klingt bei einem bayerischen Abend im Segelheim des ESV Ingolstadt-Rungsee aus. Am Donnerstag um 11 Uhr wird die Delegation aus San Marino im Alten Rathaus verabschiedet. Gegen 11.30 bricht sie mit dem Bus Richtung Berlin auf, wo sie um 19 Uhr erwartet wird.

Ingolstadt ist stolz darauf, Host Town der Special Olympics World Games sein zu können. Diepold: "Inklusiver Sport ist ein Feld, das es durchaus verträgt, mehr Bedeutung zu bekommen." Außerdem hofft die Stadt Ingolstadt, so Kontakte für die Zukunft knüpfen zu können. 2024 ist zum Beispiel ein Urlaub der Offenen Hilfen der Ingolstädter Caritas in San Marino geplant.