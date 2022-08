Ingolstadt

15:00 Uhr

Tote Doppelgängerin: Tatwaffe wohl nicht unter gefundenen Messern

Tötungsdelikt mit Doppelgängerin: Die Polizei suchte am Donauufer im Bereich Peisserstraße in Ingolstadt nach der Tatwaffe.

Plus Bei einer Suchaktion entlang der Donau in Ingolstadt hat die Polizei mehrere Messer gefunden. Die Untersuchungen dauern zwar noch an, doch es gibt erste Erkenntnisse.

Von Dorothee Pfaffel

Im mysteriösen Fall um die getötete Frau in Ingolstadt gehen die Ermittlungen weiter. Vergangene Woche hatte die Polizei bei einer großen Suchaktion am Donauufer im Bereich der Peisserstraße mehrere Messer und andere Gegenstände gefunden. "Es hat nicht den Anschein, als wäre die Tatwaffe dabei", sagte nun ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage. Die Untersuchungen dauern allerdings noch an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen