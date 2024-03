Ingolstadt

12:00 Uhr

Warum diese Krankenschwester lieber bei einer Zeitarbeitsfirma arbeitet

Plus Bianca Kohl war lang in Kliniken angestellt. Dann kündigte sie und heuerte bei einer Zeitarbeitsfirma an. Für die Krankenschwester die richtige Entscheidung.

Von Luzia Grasser

Gerade erst ist Bianca Kohl an der Nordsee gewesen. Jetzt ist sie zu Hause, muss die Wäsche waschen, den Kühlschrank auffüllen, den Briefkasten leeren. Kohl war nicht im Urlaub im hohen Norden, sie war dort zum Arbeiten. Ein paar Tage bleibt sie zu Hause in ihrer Wohnung in Ingolstadt oder besucht Freunde, dann fährt sie wieder zurück. Ein paar Wochen später wird sie wieder irgendwo anders sein.

Die Ingolstädterin ist eine Arbeitsnomadin, sie selbst bezeichnet sich als Travel Nurse – als "reisende Krankenschwester". Auf ihren Instagram-Account gibt sie Einblick in ihren Arbeitsalltag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen