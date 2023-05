Karlshuld

16:40 Uhr

Fünf Tage Ausnahmezustand: So lief das diesjährige Donaumoos-Volksfest

Beste Stimmung herrschte schon am Donnerstagabend im Festzelt mit der Band Klostergold.

Plus Nach fünf Tagen ist das Donaumoos-Volksfest für heuer wieder vorbei. Das Fazit der Verantwortlichen ist durchweg positiv – und die Stimmung im Zelt war stets am Siedepunkt.

Von Andrea Hammerl

Das Donaumoos Volksfest lief auf Hochtouren. Fünf Tage lang herrschte Ausnahmezustand in Karlshuld. Obwohl zeitweise verregnet, zogen Festwirtin, Schausteller, Bürgermeister und Polizei am Sonntagabend eine rundum positive Bilanz. Der abschließende Sonntag hatte noch einmal alle Generationen und Gruppen im Festzelt vereint.

Er begann mit Familien und Vereinen, die sich am Vormittag zum ökumenischen Festgottesdienst mit den Pfarrern Paul Igbo und Johannes Späth eingefunden hatten, woran sich das von der Gemeinde gesponserte Essen für die Senioren anschloss. Den Frühschoppen begleitete die Blaskapelle Karlshuld, deren Leiter Christian Mattes zusätzlich zur traditionellen Blasmusik noch mit flotten Sprüchen wie "Hätte Adam so gutes Bier besessen, hätte er den Apfel nicht gegessen" für Stimmung sorgte. Im Laufe des Tages wechselte das Publikum, die einen kamen zum Essen, die anderen hatten Spaß an Fahrgeschäften und Buden auf dem Volksfestplatz, die Nächsten kamen zur Brotzeit, und abends hatte die Jugend wieder das Sagen im Festzelt. Sie zeigte Durchhaltevermögen und stand praktisch durchgängig auf den Bänken, während die Partyband TOP-Party-Act die Bühne rockte.

