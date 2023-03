Kriegerverein Karlshuld: Wechsel im Vorstand mit Wehmut

Plus Josef Walter gibt seinen Posten als Vizevorsitzender bei der Soldaten-Veteranen-Kameradschaft ab. 40 Jahre war er im Vorstand aktiv, auf einen möglichen Ehrentitel muss er aber noch warten.

Mit leicht verjüngtem Vorstandsteam geht die Soldaten-Veteranen-Kameradschaft Karlshuld in die nächsten drei Jahre. Gerhard Feigl bleibt Vorsitzender, Benjamin Mohr ersetzt den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Josef Walter. Kassenwart und Schriftführer bleiben Ernst Scherm und Kathrin Heinzinger.