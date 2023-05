Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Einen schweren Unfall hat es am Sonntagnachmittag bei Karlshuld gegeben. Ein Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr ist es auf der Staatsstraße 2043 von Karlshuld in Richtung Schrobenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gekommen. Laut Polizei wollte die Fahrerin eines schwarzen Seats gerade abbiegen, als ihr ein Motorradfahrer in das Heck krachte.

Der Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Mit einem Hubschrauber kam der schwer verletzte Motorradfahrer, ein 30-Jähriger aus Pfaffenhofen, ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. (AZ)