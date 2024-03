Der Gewerbeverband Donaumoos hat eine neue Führungsspitze

Nach 15 Jahren übergibt Cornelia Euringer-Klose den Vorsitz an ihren bisherigen Stellvertreter Christian Hammerer. Auch an anderen Stellen gibt es Veränderungen.

Generationswechsel beim Gewerbeverband Donaumoos: Nach 15 Jahren hat Cornelia Euringer-Klose den Vorsitz an ihren bisherigen Vize Christian Hammerer übergeben. Der 34-jährige selbstständige Fotograf mit Fotostudio in Karlshuld geht als bisher jüngster Vorsitzender in die Geschichte des Gewerbeverbandes ein, seine Vorgängerin als Führungskraft mit der bisher längsten Amtszeit.

„Nun sind sie also zu Ende, meine drei Jahre als Vorsitzende des Gewerbeverbands“, erinnerte Cornelia Euringer-Klose an die Worte ihres Vorgängers Christian Förg, der gemeint hatte, wenn jeder mal für drei Jahre den Vorsitz übernehme, dann werde es für niemanden zu viel. In 15 Jahren hat sie viel angeschoben, die Job- und Ausbildungsbörse in Karlshuld ins Leben gerufen, zahlreiche Unternehmergespräche und Vorträge, Ausflüge, Sommerfeste und die Ersthelferausbildung organisiert. Während sie nun Zeit für sich gewinnt, freut sie sich zugleich, Nachfolger gefunden zu haben, die jetzt ihre Zeit dem Ehrenamt schenken.

Einen Blumenstrauß erhielt die scheidende Vorsitzende Cornelia Euringer-Klose, die nach 15 Jahren ins zweite Glied zurücktritt. Ganz aus dem Vorstand ausgeschieden sind der bisherige Kassier Andreas Schwinghammer (l.) und Ex-Schriftführer Gerhard Vollmeier (r.). Foto: Andrea Hammerl

Hammerer hat bereits sechs Jahre lang im Vorstand mitgearbeitet - zunächst drei Jahre als Beisitzer, dann als zweiter Vorsitzender. Cornelia Euringer-Klose wird als Beisitzerin weiter unterstützend dabei sein. „Ich werde euch noch ein bisschen stupsen“, kündigte sie augenzwinkernd an und nahm dabei Bezug auf die emotionale Laudatio ihres langjährigen Kassiers Andreas Schwinghammer, der ihr attestiert hatte, eine Macherin und Perfektionistin zu sein, die höchste Ansprüche an sich selber gestellt und manchmal das Gas aus seiner Sicht etwas hätte herausnehmen können, weil sie es mit ihrem Tempo etwas stressig für die anderen gemacht habe.

Die Zusammenarbeit sei von gegenseitigem Vertrauen geprägt gewesen, „fast wie in einer Ehe“. Auch Schwinghammer, der die Funktion des Kassiers seit 1997 innehatte, wurde verabschiedet. Er habe nie mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hatte, was sie sehr zu schätzen wusste, betonte Cornelia Euringer-Klose. Ebenfalls ausgeschieden sind Schriftführer Gerhard Vollmeier, Beisitzer Andrej Gebel und Kassenprüfer Johann Fürholzer, der wie Schwinghammer Gründungsmitglied ist und als „graue Eminenz im Hintergrund“ (Euringer-Klose) weitgehend unauffällig, aber immer zuverlässig gewesen sei.

Gewerbeverband Donaumoos umfasst 87 Firmen rund um Karlshuld

Ihr letzter Rückblick fiel gewohnt stringent aus. Vom Quiz auf der Jahresversammlung zum 25. Jubiläum über zwei Ausgaben der Zeitschrift „Mein Donaumoos“, den Gründertreff im Haus im Moos, die Ersthelferausbildung bis zur Weihnachtsaktion, an der 87 Firmen zusammen 6370 Euro für soziale Einrichtungen im Landkreis gespendet hatten, reichte die Palette unterschiedlicher Aktivitäten. Das fällt auch in umliegenden Gemeinden auf. So fragte Manuela Heckl, Bürgermeisterin von Rohrenfels, im vergangenen Herbst an, ob ihre 120 Betriebe Mitglied werden dürften. Anfang Mai will sich der Verband im Rohrenfelser Gemeinderat vorstellen.

Zudem kündigte Christian Hammerer für heuer eine Fahrt zum ERC Ingolstadt an. Der ausgefallene Ausflug ins Schulerloch soll im Sommer noch einmal angeboten werden. Geplant ist ein Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz und wie sie sich auf Gewerbetreibende auswirken wird. Fortführen will Hammerer die Zeitschrift „Mein Donaumoos“, Ersthelferausbildungen und die Weihnachtsspende. Die Vorstandssitzungen werden weiterhin für alle 123 Mitglieder offen sein.

