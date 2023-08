Kleinhohenried

vor 2 Min.

"Vermissen Konzept": Bund Naturschutz kritisiert PV-Anlagen im Donaumoos

Plus Der Bund Naturschutz erhebt bei einem Ortstermin seine Stimme gegen den Wildwuchs von PV-Anlagen im Donaumoos. Wieso damit weder dem Arten- noch dem Klimaschutz im Moor geholfen ist.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Deutschland rettet das Klima mit regenerativ erzeugten Strom. So weit, so gut. Aber was momentan im Donaumoos stattfindet, schmeckt dem Bund Naturschutz (BN) überhaupt nicht. Dabei haben die Naturschützer nichts Grundlegendes gegen die Fotovoltaik-Anlagen, die dort gerade aufgebaut werden. Aber momentan scheint es eine regelrechte Goldgräberstimmung bezüglich Sonnenstrom zu geben, was in einem regelrechten Wildwuchs von PV-Freiflächenanlagen resultiert. Der BN bemängelt, dass die Kommunen und das Landratsamt Freiflächen genehmigen, ohne diese an Bedingungen zu knüpfen. Denn die Vernässung des Niedermoores müsse erste Priorität haben.

Die aber scheine in Vergessenheit zu geraten, wenn man die jüngsten Genehmigungen anschaue, sagte Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz Bayern, bei einem Pressetermin am Mittwoch: „Wir vermissen ein Gesamtkonzept, bei dem nicht die Errichtung einer PV-Anlage im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern die Renaturierung des Donaumooses.“ Gebaut werden dürften PV-Anlagen im Niedermoor nur dann, wenn sie sich mit der Vernässung vertragen würden. Und ein Konzept zur Renaturierung des Moores müsse absolute Priorität haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen