Prozess in Ingolstadt: Von der "großen Liebe" zum Vergewaltiger?

In Ingolstadt steht gerade ein Mann vor Gericht, dem vorgeworfen wird, seine Ex-Freundin in Eichstätt vergewaltigt zu haben.

Hat ein 32-Jähriger seine Ex-Freundin und Mutter seines Kindes vergewaltigt? Vor Gericht bestreitet der Mann aus Eichstätt die Vorwürfe.

Einst sei der Mann ihre "große Liebe" gewesen, sagt die Frau aus Eichstätt. Die beiden haben ein Kind zusammen bekommen, heute ist der Sohn sechs Jahre alt. Doch in den vergangenen Jahren erlebte die Beziehung der beiden viele Hochs und Tiefs. Mal waren sie zusammen, dann wieder getrennt, mal waren sich beide über den Status überhaupt nicht einig. Doch was geschah an einem Montag im März dieses Jahres? Ist aus der einst "großen Liebe" an diesem Tag ein brutaler Vergewaltiger geworden?

Mit dieser Frage setzt in dieser Woche das Landgericht Ingolstadt auseinander. Denn die Versionen des einstigen Paares vom Geschehen an jenem Vormittag gehen weit auseinander. Während die 29-Jährige von "Todesangst" spricht, berichtet der Angeklagte von einvernehmlichem Sex.

