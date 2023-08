Rollerdieb entkommt der Polizei bei einer waghalsigen Flucht

Ein Unbekannter hat in Lenting einen Roller gestohlen. Als die Polizei den Dieb kontrollieren wollte, gab er Gas. Bei der Flucht wäre es fast zu einem Unfall gekommen.

Am Dienstag hatte ein Mann aus Lenting bei der Polizei Anzeige erstattet, weil in der Nacht zuvor sein Moped gestohlen worden war. Gegen 22.40 Uhr fiel dann einer Streife der Verkehrspolizei in der Goethestraße das gestohlene Fahrzeug auf, weil der Fahrer ohne Helm unterwegs war. Als er kontrolliert werden sollte, gab er Gas und flüchtete. Auf der Flucht musste unter anderem ein anderer Fahrer stark abbremsen, um einen Unfall auf der Kreuzung Goethestraße/Geibelstraße zu verhindern.

Die rücksichtslose Flucht in Ingolstadt ging auch über Parkplätze

Die laut Polizei "rücksichtlose" Flucht ging über Parkplätze und Grünstreifen. Am Nord-Park Ingolstadt verloren die Polizisten schließlich die Spur. Das Moped wurde ohne Fahrer am Mittwochmorgen an einer Tankstelle an der Römerstraße gefunden werden. Nach einer Spurensicherung durch die Kripo Ingolstadt erhielt der Besitzer seinen Roller zurück. (AZ)