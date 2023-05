"Revolutionäre Idee": Seit 20 Jahren arbeiten Luftwaffe und Airbus zusammen

Luftwaffe und Airbus Defence and Space führen seit 20 Jahren eine erfolgreiche Zweckehe. Das wurde nun gefeiert. Beide wünschen sich eine fünfte Eurofighter-Generation.

Bereits seit 20 Jahren arbeiten die deutsche Luftwaffe und Airbus Defence and Space in Manching zusammen. Eine einst undenkbare, heute nicht mehr wegzudenkende Kooperation zwischen Militär und Industrie. Oder auch: Eine "erfolgreiche Zweckehe", wie sie der Kommandeur des Waffensystemunterstützungszentrums, Oberst Christian Lörch, bei der Jubiläumsfeier nannte. Hochrangige Vertreter beider Seiten hatten sich aus gegebenem Anlass am Montag im Jet-Hangar auf dem Airbus-Firmengelände versammelt.

Die Idee der sogenannten kooperativen Modelle entstand in den 1990er-Jahren. Ausschlaggebend waren die geänderten politischen Rahmenbedingungen nach dem Ende des Kalten Krieges. Die Technologien wurden immer komplexer und die Stückzahlen der Kampfflugzeuge geringer. Eine eigene Werft für Luftfahrzeuge wäre weder darstellbar noch finanzierbar gewesen, sagte Lörch.

Idee der Kooperation zwischen Militär und Industrie war revolutionär

Dennoch sei es keineswegs selbstverständlich gewesen, dass sich die Bundeswehr dazu entschied, gewisse Aufgaben aus der Hand zu geben und nicht mehr alles selbst zu machen, erzählte der stellvertretende Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ansgar Rieks. Er war selbst an der Entstehung des Projekts beteiligt und weiß daher, dass es auch Vorbehalte gab. Geradezu "revolutionär" sei die Idee damals gewesen. Rieks' Freude über das gut funktionierende Miteinander sah man ihm bei seiner Rede deutlich an. Nicht ohne Stolz lobte er: "Gemeinsam haben wir viel erreicht."

Militär und Industrie - Michael Schöllhorn (links) und Ansgar Rieks - reichen sich in Manching die Hand. Foto: Dorothee Pfaffel

Die Geschichte der Kooperation in Manching beginnt am 1. Januar 2003. An diesem Tag wird dort die Eurofighter Kooperation Zelle – Zelle bezeichnet Rumpf, Tragflächen und Leitwerk eines Luftfahrzeugs – gegründet, gefolgt vom Systemunterstützungszentrum Eurofighter am 1. April 2023. Die Waffensystemgruppe Tornado wird am 24. November 2004 ins Leben gerufen, zehn Jahre später die Tornado Kooperation Zelle. Damit integrierte die Luftwaffe eigenes Fachpersonal in die Betreuungsfirma, anstatt für Eurofighter und Tornado eigene Einrichtungen aufzubauen und zu erhalten. Aktuell arbeiten 5500 Zivilistinnen und Zivilisten und 1000 Soldatinnen und Soldaten in Manching, um die Militärflugzeuge zu entwickeln, zu produzieren und instand zu halten.

Michael Schöllhorn, Geschäftsführer von Airbus Defence and Space, bezeichnete in seiner Ansprache Manching als einen der führenden Luftfahrt-Standorte – wichtig für die Verteidigung und die Souveränität Deutschlands und somit auch für den Erhalt des Friedens. Bei Airbus in Manching arbeiten Menschen aus 39 Nationen, berichtete Schöllhorn, davon 16 Prozent Frauen, Anteil steigend. Manching sei ein Wachstumsstandort, ein wichtiger Arbeitgeber für die Region. Mitte des Jahres beginnt hier die Produktion der vierten Tranche Eurofighter, insgesamt 38 Stück sollen es werden, berichtete der Geschäftsführer. Airbus und Luftwaffe würden sich auch eine fünfte Generation Eurofighter wünschen, doch ob das Realität wird, hängt vom Verteidigungsministerium ab.

Verzierte Finne symbolisiert Luftwaffe und Airbus Manching

Das Bundesverteidigungsministerium hat zwischenzeitlich für mehrere Milliarden Euro F35-Kampfflugzeuge aus den USA eingekauft. Dies sei aus Sicht der Regierung nachvollziehbar, gibt Schöllhorn zu, da dieses Waffensystem bereits für die "nukleare Teilhabe" ausgelegt ist. Zwar hätte man den Eurofighter umrüsten und zertifizieren lassen können, doch dies hätte Zeit gekostet. Schöllhorn warnte davor, Waffensysteme generell einzukaufen, denn "eine eigene Luft- und Raumfahrt baut man so schnell nicht wieder auf".

In Manching feierte man 20 Jahre Kooperation zwischen der Deutschen Luftwaffe und Airbus – also zwischen Militär und Industrie. Foto: Dorothee Pfaffel

Um das Jubiläum gebührend zu feiern und als sichtbares Symbol für die erfolgreiche Zusammenarbeit, enthüllten Rieks und Schöllhorn schließlich eine verzierte Finne. Unter einer Finne versteht man den senkrecht stehenden kleinen Flügel hinten am Flugzeug. Auf dieser Finne ist ein Atommodell zu sehen, das für die Elektronik steht, und ein Zahnrad für die Mechanik. Beide zusammen symbolisieren den technischen Dienst der Luftwaffe. Die gelbe Farbe steht ebenfalls für die Luftwaffe, die blaue für Airbus. Die Original-Finne wird später ohne Verzierungen wieder auf ein Flugzeug montiert, eine Nachbildung wird im Werk aufgestellt.