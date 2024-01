Bissig, aber friedlich: So liefen die Bauernproteste in der Region 10

1600 Landwirte protestieren in der Region 10 friedlich gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung. In Neuburg bleibt das erwartete Chaos aus. Die Aktion ist erst der Anfang.

Sie sind laut - und sie sind nicht zu übersehen. Es ist 11.38 Uhr, als die Landwirte in Neuburg einfahren. Traktor an Traktor schiebt sich über die Elisenbrücke und weiter durch die Innenstadt. Die mächtigen Gefährte wirken in der Kolonne bedrohlich. Das durchdringende Hupen tut sein Übriges, dass jeder am Straßenrand sich umschaut. Genau diese Aufmerksamkeit ist das, was die Bauern mit ihrer großen Protestaktion an diesem Montag erreichen wollen. Andere Verkehrsteilnehmer brauchen dafür viel Geduld. Es sind hunderte Traktoren, die in der Region vielerorts für Behinderungen sorgen. Das befürchtete Chaos bleibt jedoch größtenteils aus.

Im Raum Neuburg starten rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 5 Uhr morgens an sechs verschiedenen Punkten, berichtet Martin Scheuermeyer, der die Proteste in der Region organisiert hat. Der erste Schwerpunkt entsteht auf der B16 Richtung Ingolstadt. Laut Scheuermeyer bilden die Traktoren auf der Bundesstraße eine etwa fünf Kilometer lange Schlange, die sich nach Angaben eines teilnehmenden Landwirts mit durchschnittlich gerade einmal acht Stundenkilometern fortbewegt. Da sind Staus im Berufsverkehr vorprogrammiert.

So verlaufen die Bauernproteste in Neuburg und Ingolstadt

Behinderungen gibt es in der Folge auch in Ingolstadt, wo Traktoren aus der gesamten Region 10 zusammenkommen - laut Angaben der Polizei sind es insgesamt 1600. Mancherorts geht infolge des Konvois zeitweise kaum mehr etwas voran, etwa auf der Goethestraße oder im Bereich der Autobahnausfahrt Lenting. Auch am Audi-Kreisel drehen die Landwirte ihre Runden.

In Neuburg verläuft der Morgen dagegen völlig ruhig. Wer speziell für die Elisenbrücke ein Chaos vorhersagte, sieht sich getäuscht. Zur Rushhour bleibt die Donauquerung frei von Traktoren, sodass der Berufs- und Schülerverkehr ohne Probleme rollt - auch, weil für den ersten Tag nach den Ferien auffallend wenig Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Viele haben die Route über die Brücke offenbar ganz bewusst gemieden, aus Angst, dort nicht weiterzukommen. "So wenig war hier um diese Uhrzeit noch nie los", sagt eine junge Frau gegen 7.15 Uhr. "Das ist ein Bruchteil von dem, was normalerweise unterwegs wäre", meint eine andere Passantin um 7.45 Uhr.

1600 Landwirte demonstrieren mit ihren Traktoren in der Region 10

Im Laufe des Vormittags schiebt sich die Kolonne langsam Richtung Neuburg. Entlang der Strecke stehen immer wieder Bauern in ihren Fahrzeugen, um sich anzuschließen, etwa in Irgertsheim. Auch wer nicht mitfährt, zeigt seine Solidarität mit den Landwirten. Menschen am Straßenrand klatschen, winken, halten Plakate hoch. Am Mittag erreicht der Demonstrationszug, angeführt von einem Polizeiauto, dann Neuburg. Auch dort stoßen die Bauern größtenteils auf Zustimmung. Passanten filmen den Zug mit ihren Handys, andere Autofahrer blinken auf und recken den Daumen nach oben.

Nur die Botschaft "Diesel stinkt", die ein Unbekannter an mehreren Stellen in der Innenstadt, unter anderem an der Elisenbrücke, mit weißer Farbe auf den Boden gesprüht hat, ist als Gegenstimme zum Bauernprotest zu verstehen. Schließlich ist die möglicherweise wegfallende Subventionierung des Agrardiesels ein Grund, warum die Wut der Landwirte hochkocht. Mit bissigen Schildern an ihren Traktoren zeigen die Landwirte ihren Ärger auf die Bundesregierung. "Weg mit dir, Cem Özdemir", "Bauerntod bringt Menschennot" oder "Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser" sind nur einige der aufgemalten Sprüche. Gegen 14 Uhr löst sich der Protestzug nach und nach auf.

Neuburg/Ingolstadt: Proteste der Bauern verlaufen friedlich

Die Demonstrationen verlaufen offenbar friedlich und ohne Zwischenfälle. Patienten- und Rettungsfahrten wurden nicht behindert, berichtet Sebastian Bauch, Leiter des Rettungsdienstes beim BRK Neuburg-Schrobenhausen. Auch die Organisatoren sind zufrieden. Der Tag sei "einwandfrei" gelaufen, zieht Martin Scheuermeyer ein positives Fazit. Die beteiligten Landwirte hätten sich an alle Auflagen gehalten und die Menschen am Straßenrand seien solidarisch gewesen.

Der Protest an diesem Montag ist erst der Anfang einer ganzen Aktionswoche, die Landwirte ins Leben gerufen haben. Am Mittwoch steht in Ingolstadt eine Kundgebung an, auch in anderen Städten kommen die Bauern zusammen. Was darüber hinaus, auch speziell im Bereich Neuburg geplant ist, steht laut Scheuermeyer noch nicht genau fest. Protestfahrten, Kundgebungen - alles sei möglich und werde spontan organisiert.