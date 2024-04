Neuburg

18:00 Uhr

Die E-Ladesäulen in Neuburg werden immer besser angenommen

In Neuburg stehen immer mehr E-Ladesäulen zur Verfügung - hier an der Schlösslwiese.

Plus Die Zahl der E-Ladesäulen in Neuburg nimmt stetig zu - ebenso wie die Nachfrage. Der beliebteste Ladestandort ist für die Verantwortlichen eine Überraschung.

Von Andreas Zidar

Die Wende zur Elektromobilität steckt in einer kleinen Krise. Nachdem die Bundesregierung den Umweltbonus überraschend eingestellt hat, sinken die Zulassungszahlen für Stromer hierzulande deutlich. Doch die Delle in den Statistiken soll nur ein Zwischentief auf dem Weg zu einer elektrischen Mobilität der Zukunft sein, hoffen Branchenvertreter. Auch bei den Neuburger Stadtwerken stellt man sich auf immer mehr Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor ein. Die Kommunalbetriebe vergrößern im Stadtgebiet das Netz der E-Ladesäulen. Wie gut die Verbraucherinnen und Verbraucher diese annehmen war nun Thema im Werkausschuss.

Marcus Röttel, Stromnetzmeister der Stadtwerke, stellte Zahlen vor, mit denen die Verantwortlichen durchaus zufrieden sind. Demnach stieg die Anzahl der Ladevorgänge an allen Säulen der Stadtwerke von 1829 im Jahr 2021 auf insgesamt 2699 im vergangenen Jahr. Auch die Strommengen, die abgegeben wurden, sind in diesem Zeitraum deutlich angewachsen. 2023 tankten die Kundinnen und Kunden gut 45.000 Kilowattstunden, 2021 waren es noch rund 27.000. Auch das aktuelle Jahr läuft vielversprechend an. Die bisherigen Zahlen deuten auf eine weiter steigende Nachfrage hin, erklärte Röttel. Nach seinen Angaben bewegen sich die Werte über den Prognosen, was ihm positive Rückmeldungen im Werkausschuss einbrachte.

