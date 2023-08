Europapolitiker Manfred Weber kommt nach Neuburg

Europapolitiker Manfred Weber kommt am kommenden Samstag nach Neuburg. Auf dem Schrannenplatz wird er über die aktuellen Geschehnisse in Europa sprechen.

Europa ist aktueller denn je: Der Krieg in der Ukraine und die gemeinsamen Sanktionen der EU-Staaten gegen Russland, aber auch die Entscheidung der EU, ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Durch die angespannte außenpolitische Lage, aber auch den Klimawandel, sind politische Entscheidungen auf EU-Ebene wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt, schreibt die CSU in einer Mitteilung. Einer der führenden Europapolitiker ist demnach der stellvertretende CSU-Parteivorsitzende Manfred Weber. Der Niederbayer ist zugleich Vorsitzender der christlich-konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament und seit 2022 auch Parteivorsitzender der EVP.

Manfred Weber spricht auf dem Schrannenplatz in Neuburg

Am kommenden Samstag, 2. September, wird Manfred Weber ab 16 Uhr im Rahmen einer Open-Air-Veranstaltung auf dem Neuburger Schrannenplatz sprechen. Dabei wird Weber insbesondere auf die aktuellen Geschehnisse in Europa eingehen und Stellung beziehen. Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber hat in seiner Funktion als Vorsitzender des CSU-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen die Veranstaltung organisiert und freut sich laut Mitteilung schon darauf, Manfred Weber in Neuburg begrüßen zu dürfen. Neben Weber werden mit Landtagsabgeordneten Enghuber und Bezirksrätin Martina Keßler auch die örtlichen Direktkandidaten für die bevorstehende Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober sprechen.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind im Namen des CSU-Kreisverbands eingeladen. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle Neuburg. Die Burgfunken werden mit ihrer Sommertanzgruppe FameStep auftreten. Für das leibliche Wohl ist mit Getränkeausschank und Zieglers Rahmschmankerl gesorgt. (AZ)