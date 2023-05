Neuburg

vor 32 Min.

Frust über fehlenden Ausbau: "Neuburg ist kein Provinz-Bahnhof"

Plus Die Bahn sieht weiter keinen Bedarf für einen barrierefreien Ausbau des Neuburger Bahnhofs, was für Frust sorgt. Der Landtagsabgeordnete plant eine neue Initiative.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs bleibt für Neuburg ein weit entferntes Ziel. Bereits seit vielen Jahren möchten die Verantwortlichen der Stadt die Deutsche Bahn dazu bewegen, die Stufen zwischen den Bahnsteigen zu beseitigen - bisher ohne Erfolg. Auch die Antwort der Bahn auf eine aktuelle Anfrage macht wenig Hoffnung. Nun möchte Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber eine neue Initiative starten, um die Voraussetzungen für einen möglichen Ausbau zu schaffen.

Der langjährige Stadt- und Kreisrat sowie ehemalige Bahnmitarbeiter Fritz Goschenhofer hat sich kürzlich erneut an Klaus-Dieter Josel, den Konzernbevollmächtigten der Bahn für den Freistaat Bayern, gewandt. "Als regelmäßiger Nutzer des Bahnverkehrs möchte ich zum wiederholten Mal meine Besorgnis über die Sicherheit an Bahnhöfen, insbesondere am Bahnhof Neuburg an der Donau zum Ausdruck bringen", schrieb Goschenhofer. Es sei sehr bedauerlich, dass gerade an diesem Bahnhof, trotz umfangreichen Schriftverkehrs des Oberbürgermeisters Bernhard Gmehling und Mattias Enghuber mit der Bahn, keine Verbesserung eintritt. Für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität stelle dies auch weiterhin ein großes Hindernis dar. Diese seien unter diesen Bedingungen "klar diskriminiert", meint Goschenhofer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen