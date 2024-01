Neuburg

Hunderte Beschwerden gegen die zweite Donaubrücke - eine sogar aus Japan

Plus 378 private Einwendungen sind gegen die Ostumfahrung mit Donauquerung eingegangen, davon eine aus Japan. „Neuburg braucht eine zweite Donaubrücke", betont Horst Seehofer.

Von Winfried Rein

378 private Einwendungen sind gegen die zweite Donaubrücke eingegangen – darunter 282 aus Neuburg, 59 aus Bergheim und eine aus Japan. Die Mehrheit der Neuburger Stadträte geht trotzdem davon aus, dass die Ostumfahrung mit Donauquerung bei Joshofen von der Regierung genehmigt wird. Die Stadt Neuburg erwartet heuer das Plazet aus München.

Vor dem Bescheid gibt es noch mindestens einen großen Erörterungstermin mit allen Beteiligten, vermutlich in der Parkhalle. Dann wird auch die neueste Verkehrszählung vom Oktober 2023 zur Sprache kommen. Per Videozählung sind auf der Elisenbrücke über 23.000 Kraftfahrzeuge an einem Tag gezählt worden.

